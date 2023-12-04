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Ракетный удар рф по Донецкой области 30 ноября: из-под завалов жилого дома достали тело ребенка, в громаде объявлен траур

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 09:40  •  10409 просмотра

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В Новогродовке (Донецкая область) после российского ракетного удара найдено тело ребенка. С 4 по 6 декабря в громаде объявлен траур.

Из-под завалов разрушенного ударом армии рф 30 ноября дома в Новогродовке в  Донецкой области достали тело девочки. Родителей ребенка, которые вероятно до сих пор находятся под завалами, не нашли. Об этом сообщил начальник Новоградовской МВА Александр Шевченко, пишет УНН.

В Новогродовке на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города продолжается поисково-спасательная операция.  По состоянию на утро 04.12.2023 из-под завалов достали тело девочки. Родители ребенка, которые вероятно до сих пор находятся под завалами не нашли

- написал Шевченко в Telegram.

В Новогродовской громаде объявлен трехдневный траур по погибшим в результате обстрела жителями. Траур продлится с понедельника, 4 декабря, до среды, 6 декабря.

Напомним

Шестью ракетами С-300 одновременно оккупанты ударили ночью по Покровскому району Донецкой области. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Парамедики полиции спасли младенца.  30 ноября спасатели достали тела двух мужчин.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ракетний удар рф по Донеччині 30 листопада: з-під завалів житлового будинку дістали тіло дитини, в громаді оголошено жалобу
Russian missile strike in Donetsk region on November 30: a child's body was recovered from the rubble of a residential building, the community is in mourning
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