Ракетный обстрел Павлоградского района: один погибший, восемь раненых - Днепропетровский областной совет

Российские военные атаковали ракетами Павлоградский район Днепропетровской области. Из-за этой атаки погиб по меньшей мере один человек, и еще 8 получили ранения. Кроме того, еще один человек травмирован во время артиллерийской атаки в Никополе. Об этом в вечернем отчете о ситуации в регионе сообщил председатель областной рады Николай Лукашук, передает УНН.

В результате ракетного удара по Павлоградскому району погиб один человек. Ранения получили 8 человек, от 32 до 66 лет. В Никополе также пострадала местная жительница. 86-летняя женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести. .... Враг не прекращает терроризировать мирное население. Мои искренние соболезнования родным погибшего. Не забудем и не простим. За все военные преступления, совершенные против Украины, будет справедливое возмездие. - заявил Лукашук.

Детали

Согласно информации главы областной рады под артиллерийский огонь врага жители Никополя попадали в течение суток трижды.

Из-за чего в городе повреждено здание промышленного предприятия, 9 частных домов, 8 хозяйственных построек, трактор, заборы, газопроводы и линия электропередачи.

Еще более масштабные разрушения по данным Лукашука в Павлоградском районе. Там ракеты оккупантов изуродовали учебное заведение, производственные здания, 17 частных домов, 5 дачных домов, один автомобиль, 9 хозяйственных построек, местный храм, а также коммуникации: линии электропередачи и газопроводы.

В других громадах области день прошел без обстрелов.