Ракетный обстрел Павлоградского района: один погибший, восемь раненых - Днепропетровский областной совет
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела российскими военными Павлоградского района Днепропетровской области один человек погиб и восемь получили ранения, а в результате артиллерийского обстрела Никополя была ранена пожилая женщина. Атаки также нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре. о последствиях обстрелов сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Российские военные атаковали ракетами Павлоградский район Днепропетровской области. Из-за этой атаки погиб по меньшей мере один человек, и еще 8 получили ранения. Кроме того, еще один человек травмирован во время артиллерийской атаки в Никополе. Об этом в вечернем отчете о ситуации в регионе сообщил председатель областной рады Николай Лукашук, передает УНН.
В результате ракетного удара по Павлоградскому району погиб один человек. Ранения получили 8 человек, от 32 до 66 лет. В Никополе также пострадала местная жительница. 86-летняя женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести. .... Враг не прекращает терроризировать мирное население. Мои искренние соболезнования родным погибшего. Не забудем и не простим. За все военные преступления, совершенные против Украины, будет справедливое возмездие.
Детали
Согласно информации главы областной рады под артиллерийский огонь врага жители Никополя попадали в течение суток трижды.
Из-за чего в городе повреждено здание промышленного предприятия, 9 частных домов, 8 хозяйственных построек, трактор, заборы, газопроводы и линия электропередачи.
Еще более масштабные разрушения по данным Лукашука в Павлоградском районе. Там ракеты оккупантов изуродовали учебное заведение, производственные здания, 17 частных домов, 5 дачных домов, один автомобиль, 9 хозяйственных построек, местный храм, а также коммуникации: линии электропередачи и газопроводы.
В других громадах области день прошел без обстрелов.
Ракетный обстрел Павлоградского района: один погибший, восемь раненых - Днепропетровский областной совет
В результате ракетного обстрела российскими военными Павлоградского района Днепропетровской области один человек погиб и восемь получили ранения, а в результате артиллерийского обстрела Никополя была ранена пожилая женщина. Атаки также нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре. о последствиях обстрелов сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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