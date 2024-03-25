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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 5 пострадавших

Киев  •  УНН

25 марта 2024, 09:49  •  2636 просмотра

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Два человека были госпитализированы и трое получили помощь на месте после инцидента в Печерском районе, в результате которого пять человек получили ранения.

В результате утренней ракетной атаки российских войск в Киеве количество пострадавших возросло до 5, все - в Печерском районе, двое из них - госпитализированы, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.      

Уже пятеро пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте. Двоих - госпитализировали

- сообщил Кличко в соцсетях.

Напомним

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Впоследствии КГВА сообщила о повреждении многоэтажки на Печерске, обломках в еще двух районах.

В ВС ВСУ сообщали об уничтожении двух баллистических ракет, которые враг выпустил из оккупированного Крыма.

Ранее было известно о 4 пострадавших, среди них - 16-летняя девушка, которая госпитализирована.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЗдоровье
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