Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 5 пострадавших

В результате утренней ракетной атаки российских войск в Киеве количество пострадавших возросло до 5, все - в Печерском районе, двое из них - госпитализированы, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Уже пятеро пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте. Двоих - госпитализировали - сообщил Кличко в соцсетях.

Напомним

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Впоследствии КГВА сообщила о повреждении многоэтажки на Печерске, обломках в еще двух районах.

В ВС ВСУ сообщали об уничтожении двух баллистических ракет, которые враг выпустил из оккупированного Крыма.

Ранее было известно о 4 пострадавших, среди них - 16-летняя девушка, которая госпитализирована.