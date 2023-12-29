Ракетная атака рф на Киев: из-под завалов достали тело погибшего
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела Киева один человек погиб; поисковые работы продолжаются.
В Киеве из-под завалов склада, поврежденного в результате вражеской атаки в Шевченковском районе достали тело одного погибшего. Ранее спасатели вытащили трех человек. Их госпитализировали, сообщил мэр Виталий Кличко, информирует УНН.
Тело одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы. Поисково-спасательная операция продолжается. До этого спасатели освободили из-под завалов трех пострадавших. Их госпитализировали медики
Дополнение
В Киеве в результате вражеской ракетной атаки, предварительно, уже 17 пострадавших, сообщили в КГВА.
Ракетная атака рф на Киев: из-под завалов достали тело погибшего
В результате ракетного обстрела Киева один человек погиб; поисковые работы продолжаются.
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