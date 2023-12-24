Ракете Alpha от Firefly Aerospace не удалось вывести спутник на заданную орбиту: миссия продолжается

Ракете-носителю Alpha, принадлежащей американской частной компании Firefly Aerospace, из-за проблем с верхней ступенью не удалось вывести спутник Tantrum корпорации Lockheed Martin на точную целевую орбиту, сообщает Space.com, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ракета Alpha испытала проблемы с верхней ступенью во время своего четвертого полета. В компании рассказали, что сначала все шло хорошо, но разгонная ступень ракеты "не доставила полезную нагрузку на точную целевую орбиту". Однако связь с космическим кораблем налажена, и миссия сейчас продолжается.

В соответствии с нашими основными принципами как компании, мы будем быстро и постоянно внедрять инновации, чтобы найти решение и обеспечить полное решение любой аномалии, которую мы видим во время полета, - отметили в компании.

Также в компании добавляют, что полезный груз Lockheed Martin был разработан, чтобы продемонстрировать более быструю калибровку датчика на орбите для предоставления быстрых возможностей бойцам США. Вероятно спутник будет откалиброван через некоторое время. Представители Firefly пообещали расследовать причины инцидента.

Напомним

Американская частная компания Firefly Aerospace успешно запустила ракету-носитель Alpha со спутником Tantrum корпорации Lockheed Martin. Спутник оснащенным широкополосной электронно-управляемой антенной.