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Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Законодатели приняли в целом законопроекты 1049 и 1051 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такие решения поддержали 255 и 274 народных депутатов соответственно, передает корреспондент УНН.

Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов

Проект закона 1049 о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также проект закона 1051 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование направленные на эффективное функционирование единого счета и установка запрета на обращение взыскания и наложение ареста на счет на таком едином счете налогоплательщиков.

При этом, применение такого счета будет полностью добровольным - по желанию налогоплательщика. По мнению авторов законопроектов, их принятие будет способствовать упрощению ведения бизнеса, налаживанию партнерских отношений между бизнесом и контролирующими органами.

Напомним, 13 сентября законодатели приняли за основу законопроекты 1049 и 1051 по введению единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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