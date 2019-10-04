Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Законодатели приняли в целом законопроекты 1049 и 1051 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такие решения поддержали 255 и 274 народных депутатов соответственно, передает корреспондент УНН.
Проект закона 1049 о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также проект закона 1051 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование направленные на эффективное функционирование единого счета и установка запрета на обращение взыскания и наложение ареста на счет на таком едином счете налогоплательщиков.
При этом, применение такого счета будет полностью добровольным - по желанию налогоплательщика. По мнению авторов законопроектов, их принятие будет способствовать упрощению ведения бизнеса, налаживанию партнерских отношений между бизнесом и контролирующими органами.
Напомним, 13 сентября законодатели приняли за основу законопроекты 1049 и 1051 по введению единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.