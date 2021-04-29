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Рада вернула в комитет законопроект по базам ДНК

Рада вернула в комитет законопроект по базам ДНК

Киев  •  УНН

 • 16857 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг, 29 апреля, направила в комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона № 4265 о государственной регистрации геномной информации человека. Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Указанный законопроект направлен на повышение эффективности борьбы с преступностью. Одним из эффективных средств при доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления является метод генотипоскопии в биологической экспертизе, а именно ДНК-анализ. На сегодня база данных ДНК функционирует уже с 2009 года на основании приказа МВД... и содержит 34 000 ДНК-профилей, полученных в результате проведения судебных экспертиз. В 2020 году установлено более 300 человек, причастных к преступлениям. Украина сегодня - чуть ли не единственная страна с демократией, что развивается, не имеющая профильного закона, который бы регулировал этот вопрос", - пояснил нардеп Александр Бакумов, представляя документ в парламенте.

Детали

Так, согласно пояснительной записке, проектом закона предусмотрено урегулирование как обязательной государственной, так и добровольной регистрации геномной информации человека, четко определены категории лиц, подлежащих обязательной регистрации:

  • лица, привлеченные к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности лица, в отношении которых избрана мера пресечения;
  • лица, совершившие преступления против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности личности, к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера;
  • лица, осужденные за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности личности;
  • лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности;
  • неопознанные трупы;
  • лица, пропавшие без вести;
  • близкие родственники лиц, пропавших без вести.

С учетом опыта идентификации погибших в АТО предлагается установить механизм отбора биологических образцов лиц, добровольно вступающих или призванных на военную службу, и военнослужащих и при необходимости обеспечить дальнейшую их идентификацию.

Критика

Представители гражданского общества и юристы ранее критиковали законопроект, в частности и потому, что якобы предлагается создание базы ДНК, которой будет управлять Министерство внутренних дел Украины. К примеру, в ОО "Лаборатория цифровой безопасности" указывали, что "цели обработки геномной информации, определенные этим проектом закона, не соответствуют целям, установленным законом "О защите персональных данных", а это позволит Министерству внутренних дел собирать существенно больший массив информации".

А старший партнер одного из адвокатских объединений Наталия Дрыгваль указывала в одном из блогов, что есть "риски внедрения этого законопроекта. Например, в законопроекте отсутствует четкий перечень объектов биологического происхождения, которые могут быть отобранными для проведения молекулярно-генетической экспертизы".

Добавим

Как сообщал УНН, по состоянию на июль 2019 года в Украине с помощью ДНК-экспертиз идентифицировано уже 568 погибших бойцов АТО.

Украинские Национальные Новости

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