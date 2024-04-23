Рада планирует определиться с покупкой военных облигаций за арестованную валюту

Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект, который позволит Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) покупать военные облигации за арестованные валютные средства, которые размещены на счетах Агентства. Об этом пишет УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Детали

Согласно проекту закона №10397, предполагается, что АРМА сможет покупать военные облигации, которые номинируются в валюте, за счет арестованных валютных средств - без потери средств для владельцев или государства, без махинаций на конвертации.

Облигации можно приобрести, использовав не более 80% всех имеющихся на счетах средств в долларах США. При этом не менее 20% всех средств продолжают оставаться на счетах для оперативного управления, например, возврата владельцу в случае отмены ареста.

Такие нормы будут действовать во время действия военного положения и в течение месяца после его отмены.

Напомним

АРМА готовится продать 264 картины, изъятые у обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука, а вырученные средства направить в государственный бюджет Украины.