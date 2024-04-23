Рада может продлить льготный период для реорганизации государственных учреждений здравоохранения: что известно

В ближайшие дни Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект, который продлит до конца года льготный период для реорганизации государственных учреждений здравоохранения в государственные некоммерческие предприятия. Об этом пишет УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Детали

Согласно документу, планируется продлить до 31 декабря 2024 года льготный период для реорганизации государственных учреждений здравоохранения в государственные некоммерческие предприятия.

Отмечается, в льготный период предусматривается освобождение от выполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на изменение должника в обязательствах, от необходимости проведения обязательной оценки имущества.

Также упрощается процедура передачи недвижимого имущества. В частности, передача недвижимого имущества от государственных учреждений здравоохранения - бюджетных учреждений, реабилитационных заведений в государственные некоммерческие предприятия, которые образуются в результате реорганизации, осуществляется на основании данных бухгалтерского учета соответствующих бюджетных учреждений относительно такого имущества и результатов обязательной его инвентаризации.

Напомним

При министерстве здравоохранения будет создана специальная рабочая группа из представителей государственной власти, бизнеса, международных организаций и общественных объединений для разработки дополнительных механизмов реформирования медицинской отрасли.