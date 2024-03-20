Рада готовит обращение к странам мира о непризнании путина легитимным - нардеп

Верховная Рада готовит обращение к странам мира о непризнании владимира путина легитимным президентом россии. Об этом в эфире Радио Свобода заявил председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, пишет УНН.

Основной пункт, основная идея этого обращения заключается в том, чтобы призвать страны мира, парламенты, государства не признавать путина легитимным - сказал Мережко.

Нардеп указал, что такое обращение будет отражать общую позицию депутатов Верховной Рады.

"Один из инициаторов - это глава Верховной Рады. Ну, и наш комитет. Я принимал активное участие в проработке этого важного документа, в том числе оппозиция (участвовала)", - рассказал глава комитета.

Он отметил, что ранее было обнародовано заявление президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса, в котором тот подвергает сомнению легитимность выборов в россии.

"Украинская делегация была одним из инициаторов закрепления в одной из резолюций ПАСЕ призыва к непризнанию путина легитимным. То есть это результат деятельности украинской парламентской дипломатии. И я хотел бы напомнить, что был принят указ Президента, в котором четко сказано, что путин не может рассматриваться как представитель россии, с ним нельзя вести переговоры. То есть это уже закреплено в правовой плоскости", - добавил Мережко.

Дополнение

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не будет признавать выборы президента россии, ведь в стране "никаких выборов уже давно нет".