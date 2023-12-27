Работаем над новыми оборонными пакетами: Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на январь и февраль

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Президент Владимир Зеленский заявил, что уже довольно активно планируются международные мероприятия, которые увеличат силу Украины. Об этом он сказал в вечернем видеообращении и добавил, что идет работа над новыми оборонными пакетами, передает УНН.

"Прежде всего благодарность защитникам нашего неба. За прошедший вечер и ночь из 46 "шахедов" большинство удалось сбить. Важен результат. Результат, который ежедневно доказывает правильность наших действий, нашей коммуникации с партнерами: украинской ПВО, нашим мобильным огневым группам, нашим зенитчикам удается защищать государство. И уже довольно активно планируем январь и февраль - международные мероприятия, которые увеличат силу Украины. Работаем над новыми оборонными пакетами", - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская ПВО будет становиться только сильнее и добавил, что "каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне".