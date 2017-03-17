Р.Насиров готовится к защите в суде

"Я никогда не собирался бежать и уже этому есть достаточно много подтверждений ... я буду здесь, буду находиться фактически дома и готовить полноценную защиту", - сказал Р.Насиров.

Экс-глава ГФС заявил, что надеется, что дело в отношении него будет в ближайшее время передано в суд.

Он добавил, что если бы у него было желание, то он бы убежал еще до ареста, добавив, что не виновен и вменяемое ему подозрение не имеет оснований.

Р.Насиров назвал информацию о его двойном гражданстве "полным маразмом и популизмлм"

Он отметил, что чувствует себя лучше, чем в суде первой инстанции, однако планирует пройти обследование в больнице. При этом он добавил, что планирует восстанавливать здоровье, чтобы "с понедельника начать полноценную защиту по этому делу".

Напомним, отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова выпустили из Лукьяновского СИЗО после того, как его жена сегодня 16 марта внесла за него залог в 100 млн гривен.

Также Р.Насиров заявил, что ему одели электронный браслет.

В дальнейшем Роман Насиров будет обязан носить электронное средство контроля и не выезжать из населенного пункта, где он зарегистрирован.

Так, 7 марта Соломенский районный суд избрал Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

Как отмечается, на подозреваемого согласно постановлению суда положены следующие обязанности:

- Прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи, суду по первому требованию;

- Носить электронное средство контроля.

- Не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

- Сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и / или места работы;

- Воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве;

- Сдать на хранение в Государственую миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В случае невыполнения подозреваемым обязанностей прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения содержание под стражей.

Детективам НАБУ поручили контролировать соблюдение выполнения процессуальных обязанностей Р.Насировым.

В случае невыполнения обязанностей залогодателем, а также, если подозреваемый, будучи надлежащим образом, не явился по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, в суд без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, или, если нарушил другие возложенные на него при применении меры пресечения обязанности, залог обращается в доход государства и зачисляется в специальный фонд Государственного бюджета Украины и используется в порядке, установленном законом для использования судебного сбора.

В САП разъяснили, что денежный залог не является возмещением убытков, а является предупредительной мерой, направленной на выполнение подозреваемым своих процессуальных обязанностей.

"Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры надеются, что в органах Национальной полиции хватит электронных средств контроля для подозреваемого и они будут немедленно применены сразу же после выхода Романа Насирова за пределы СИЗО", - отметили в САП.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщал УНН, 16 марта жена отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в 100 млн гривен.