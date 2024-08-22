Пятый день в рф не могут укротить пожар на нефтебазе в ростовской области: местные жалуются на новый взрыв
Киев • УНН
В пролетарске ростовской области рф пятый день горит нефтебаза, атакованная дронами 18 августа. Вечером 21 августа произошел новый взрыв, осложнив тушение пожара, в котором пострадало 47 человек.
Более четырех суток горит нефтебаза в пролетарске ростовской области рф, атакованная дронами в ночь на 18 августа. Тушение пожара нефтебазы осложнилось новым взрывом, пишет онлайн-издание 161ru, передает УНН.
Как сообщается, вечером 21 августа в пролетарске произошел очередной взрыв. Зарево от него видели даже в соседнем сальске, сообщают местные жители.
"Живу в 10 км от нефтебазы, вспышка была такая, как солнце на закате", - написал один из жителей ростовской области.
ТАСС утром 22 августа сообщило со ссылкой на оперативные службы, что пожарные потушили шесть резервуаров с топливом.
Напомним
Нефтебаза начала гореть утром 18 августа - после прилета дрона. По словам местных, огонь добрался до резервуаров, из-за этого город заволокло черным дымом - люди жалуются на то, что стало трудно дышать. Над ликвидацией пожара работают более 500 спасателей.
По последним данным, количество пострадавших из-за пожара достигло 47 человек.
Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.