Пятый день в рф не могут укротить пожар на нефтебазе в ростовской области: местные жалуются на новый взрыв

Более четырех суток горит нефтебаза в пролетарске ростовской области рф, атакованная дронами в ночь на 18 августа. Тушение пожара нефтебазы осложнилось новым взрывом, пишет онлайн-издание 161ru, передает УНН.

Как сообщается, вечером 21 августа в пролетарске произошел очередной взрыв. Зарево от него видели даже в соседнем сальске, сообщают местные жители.

"Живу в 10 км от нефтебазы, вспышка была такая, как солнце на закате", - написал один из жителей ростовской области.

ТАСС утром 22 августа сообщило со ссылкой на оперативные службы, что пожарные потушили шесть резервуаров с топливом.

Напомним

Нефтебаза начала гореть утром 18 августа - после прилета дрона. По словам местных, огонь добрался до резервуаров, из-за этого город заволокло черным дымом - люди жалуются на то, что стало трудно дышать. Над ликвидацией пожара работают более 500 спасателей.

По последним данным, количество пострадавших из-за пожара достигло 47 человек.

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.