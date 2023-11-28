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Пятый день перемирия между Израилем и ХАМАС: обмен пленными в формате 12 на 30

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 20:22  •  17375 просмотра

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Израиль и ХАМАС провели очередной обмен пленными во время перемирия: ХАМАС освободил 12 заложников, а Израиль - 30 палестинцев, сообщает Reuters со ссылкой на УНН. Несмотря на перемирие, на севере Сектора Газа произошли случаи насилия.

В рамках пятого дня перемирия, Израиль и ХАМАС согласовали очередной обмен пленными. Стороны договорились передать пленных при посредничестве международной организации Красного Креста и МИД Катара. Предварительно анонсировали обмен в формате 12 на 30. ХАМАС обещает освободить 12 заложников, а Израиль анонсировал возвращение 30 палестинцев. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Во исполнение обязательств по 5-му дню гуманитарной паузы 30 палестинских мирных жителей будут освобождены сегодня

- сказал Маджед Аль Ансари, добавив, что пленных уже передали Международному комитету Красного Креста.

Детали

По информации МККК в Израиль направляются 12 заложников. В частности, по данным военных на обмен передали 10 израильтян и двое иностранцев. По информации

Катара, выступающего посредником на этом обмене, среди заложников женщины, одна из которых несовершеннолетняя.

По данным тамошних СМИ, ожидается, что Израиль в ответ позднее во вторник освободит 30 палестинских заключенных из израильских тюрем: 15 женщин и 15 мужчин.

Дополнительно

Если этот обмен состоится на заявленных условиях, общее количество заложников, освобожденных ХАМАСом составит 81 человека. В частности, 60 - это израильские женщины и дети, еще 21 человек - иностранные граждане, преимущественно тайские фермеры.

Израиль в свою очередь освободил 150 заключенных.

Это перемирие должно было закончиться в ночь на вторник, но обе стороны согласились продлить паузу, чтобы позволить освободить больше заложников, удерживаемых ХАМАС, и палестинских заключенных, удерживаемых Израилем.

Израиль заявил, что перемирие может быть продлено, если ХАМАС продолжит освобождать не менее 10 израильских заложников в день. Но учитывая то, что в плену все еще меньше женщин и детей, для того, чтобы оружие было тихим после среды, может потребоваться переговоры об освобождении по крайней мере нескольких израильских мужчин впервые.

Текущая военная ситуация

Несмотря на объявленное перемирие, во вторник израильские военные заявили, что три взрывные устройства были взорваны днем возле их войск в двух разных местах на севере Сектора Газа, "нарушив рамки оперативной паузы".

Кроме того, в одном месте Газы вооруженные люди открыли огонь по солдатам. Солдаты в свою очередь открыли ответный огонь, и несколько из них получили легкие ранения. Подробностей этой стычки в ЦАХАЛ не сообщали.

В то же время, общая ситуация между ЦАХАЛом и ХАМАС остается сдержанной. Обе стороны в основном сдерживают огонь, и выражают надежду на дальнейшее продолжение паузы в боях.

Напомним

Накануне, в четвертый день перемирия Израиль и ХАМАС провели очередной обмен пленными. Террористы ХАМАС вернули 11 израильских "задержанных" в обмен на 33 палестинских "гражданских".

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
П’ятий день перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС: обмін полоненими у форматі 12 на 30
Day five of the truce between Israel and Hamas: 12-for-30 prisoner exchange
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Пятый день перемирия между Израилем и ХАМАС: обмен пленными в формате 12 на 30

Израиль и ХАМАС провели очередной обмен пленными во время перемирия: ХАМАС освободил 12 заложников, а Израиль - 30 палестинцев, сообщает Reuters со ссылкой на УНН. Несмотря на перемирие, на севере Сектора Газа произошли случаи насилия.

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