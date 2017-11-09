Пять человек отравились угарным газом во Львовской области

“В Пустомытовское отделение полиции около 8:15 поступила информация о том, что в селе Оброшино угарным газом отравились трое взрослых в возрасте от 33 до 80 лет, а также двое детей — 5-летний мальчик и 8-летняя девочка. Все они были доставлены в медицинские учреждения Львова”, — сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, во Львовской области двое детей отравились мышиной ядом.