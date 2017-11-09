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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 31475 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 51749 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 60437 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 64310 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 56030 просмотра

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11:14 • 96233 просмотра

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Пять человек отравились угарным газом во Львовской области

Пять человек отравились угарным газом во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 10346 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львовсткой области в селе Оброшино пять человек отравились угарным газом. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции во Львовской области, передает УНН.

“В Пустомытовское отделение полиции около 8:15 поступила информация о том, что в селе Оброшино угарным газом отравились трое взрослых в возрасте от 33 до 80 лет, а также двое детей — 5-летний мальчик и 8-летняя девочка. Все они были доставлены в медицинские учреждения Львова”, — сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, во Львовской области двое детей отравились мышиной ядом.

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