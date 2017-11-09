П'ятеро людей отруїлося чадним газом на Львівщині

“В Пустомитівське відділення поліції близько 8:15 надійшла інформація про те, що у селі Оброшино чадним газом отруїлися троє дорослих віком від 33 до 80 років, а також двоє дітей — 5-річний хлопчик та 8-річна дівчинка. Усі вони були доставлені у медичні заклади Львова”, — повідомили в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, на Львівщині двоє дітей отруїлися мишачою отрутою.