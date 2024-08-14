Пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов в российском Тольяте

В рф пять вагонов товарного поезда с азотным удобрением сошли с рельсов в Тольятти, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Происшествие произошло на 109 км Куйбышевской железной дороги в районе станции "Жигулевское море" на пути необщего пользования. С железнодорожных путей сошли 5 вагонов с азотным удобрением 42-вагонного товарного поезда, три из них перевернулись.

Погибших и пострадавших нет, задержек в движении поездов нет. На место едут два восстановительных поезда.