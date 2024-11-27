Пять групп вражеских беспилотников одновременно обнаружены в разных регионах Украины
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ отслеживают движение нескольких групп вражеских БпЛА в воздушном пространстве Украины. Беспилотники зафиксированы на Полтавщине, Кировоградщине, Виннитчине, Житомирщине и Киевщине.
В Украине зафиксировано несколько групп вражеских БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
1. БПЛА, стартовавший с Полтавщины, движется в направлении Днепра.
2. другой беспилотник на границе Кировоградской и Черкасской областей меняет курс на Запад.
3.из Винницкой области в направлении Житомира движется еще один БПЛА.
4. БпЛА с Житомирщины направлен в Васильков, что на Киевщине.
5.в районе Украинки (Киевщина) зафиксировано движение БпЛА в направлении Переяслава.
Ситуация по движению беспилотников остается под контролем украинских сил обороны, которые активно отслеживают и реагируют на все потенциальные угрозы со стороны вражеских БПЛА.
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