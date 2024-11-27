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Пять групп вражеских беспилотников одновременно обнаружены в разных регионах Украины

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Воздушные силы ВСУ отслеживают движение нескольких групп вражеских БпЛА в воздушном пространстве Украины. Беспилотники зафиксированы на Полтавщине, Кировоградщине, Виннитчине, Житомирщине и Киевщине.

В Украине зафиксировано несколько групп вражеских БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

1. БПЛА, стартовавший с Полтавщины, движется в направлении Днепра.

2. другой беспилотник на границе Кировоградской и Черкасской областей меняет курс на Запад.

3.из Винницкой области в направлении Житомира движется еще один БПЛА.

4. БпЛА с Житомирщины направлен в Васильков, что на Киевщине.

5.в районе Украинки (Киевщина) зафиксировано движение БпЛА в направлении Переяслава.

Ситуация по движению беспилотников остается под контролем украинских сил обороны, которые активно отслеживают и реагируют на все потенциальные угрозы со стороны вражеских БПЛА.

рф с вечера атаковала около 150 БПЛА более 10 областей Украины: Зеленский показал последствия25 нояб. 2024, 09:21 • 13555 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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