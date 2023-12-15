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ПВО, вооружение и финансовая поддержка: Зеленский рассказал о помощи, которую Украина получит от стран Северной Европы

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 07:25  •  18667 просмотра

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Страны Северной Европы предоставляют Украине новые пакеты поддержки в виде противовоздушной обороны, артиллерии и финансовой помощи: Дания предлагает 1 миллиард долларов, а Норвегия - более 400 миллионов долларов, о чем объявил президент Зеленский.

Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция  объявили о формировании новых пакетов поддержки для Украины, которые будут включать, в частности, средства ПВО, артиллерия и финансовую помощь. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, пишет УНН

Я вернулся в Украину - сейчас во Львове - с решением по Евросоюзу и другими вещами, которые усилят. ППО.  Пакетов поддержки тоже будет больше. Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, я благодарю вас за поддержку. Сильные решения

- заявил Зеленский.

 По его словам, Дания готовит новый пакет помощи на миллиард долларов, в том числе и для защиты украинского неба и снабжения ВСУ артиллерией. 

 "Норвегия - новый пакет, более 400 миллионов долларов. В частности ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет", - указал глава государства. 

Также Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки. По словам Президента, "очень весомую". Швеция тоже готовит новый пакет. 

"Есть сильное заявление саммита Украина плюс Северная Европа - еще один политический снаряд, который приближает нашу победу. Визит в Аргентину - фактически перезапускаем отношения со всем регионом Латинской Америки. Спасибо, что услышал четкие слова поддержки", - подытожил Зеленский. 

Дополнение

Также в своем обращении Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. 

"Действительно сильный результат и для Украины, и для всей Европы. Еще один шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Рекомендации Еврокомиссии мы выполнили. Сомнения мы сняли", - указал глава государства. 

Как отметил Зеленский, Украина уже не раз доказывала, на что способна. "Будет и другое победное решение - будет время, когда сможем отпраздновать вступление Украины в ЕС", - подчеркнул Президент. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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