ПВО, вооружение и финансовая поддержка: Зеленский рассказал о помощи, которую Украина получит от стран Северной Европы
Киев • УНН
Страны Северной Европы предоставляют Украине новые пакеты поддержки в виде противовоздушной обороны, артиллерии и финансовой помощи: Дания предлагает 1 миллиард долларов, а Норвегия - более 400 миллионов долларов, о чем объявил президент Зеленский.
Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция объявили о формировании новых пакетов поддержки для Украины, которые будут включать, в частности, средства ПВО, артиллерия и финансовую помощь. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, пишет УНН.
Я вернулся в Украину - сейчас во Львове - с решением по Евросоюзу и другими вещами, которые усилят. ППО. Пакетов поддержки тоже будет больше. Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, я благодарю вас за поддержку. Сильные решения
По его словам, Дания готовит новый пакет помощи на миллиард долларов, в том числе и для защиты украинского неба и снабжения ВСУ артиллерией.
"Норвегия - новый пакет, более 400 миллионов долларов. В частности ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет", - указал глава государства.
Также Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки. По словам Президента, "очень весомую". Швеция тоже готовит новый пакет.
"Есть сильное заявление саммита Украина плюс Северная Европа - еще один политический снаряд, который приближает нашу победу. Визит в Аргентину - фактически перезапускаем отношения со всем регионом Латинской Америки. Спасибо, что услышал четкие слова поддержки", - подытожил Зеленский.
Дополнение
Также в своем обращении Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Действительно сильный результат и для Украины, и для всей Европы. Еще один шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Рекомендации Еврокомиссии мы выполнили. Сомнения мы сняли", - указал глава государства.
Как отметил Зеленский, Украина уже не раз доказывала, на что способна. "Будет и другое победное решение - будет время, когда сможем отпраздновать вступление Украины в ЕС", - подчеркнул Президент.
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ПВО, вооружение и финансовая поддержка: Зеленский рассказал о помощи, которую Украина получит от стран Северной Европы
Страны Северной Европы предоставляют Украине новые пакеты поддержки в виде противовоздушной обороны, артиллерии и финансовой помощи: Дания предлагает 1 миллиард долларов, а Норвегия - более 400 миллионов долларов, о чем объявил президент Зеленский.
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