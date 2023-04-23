Путинисту в Ереване простили надругательство над флагом Азербайджана

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Пророссийский активист Арам Николян совершил акт публичного вандализма во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Основной движущей силой поддержки дикого поступка стала армянская парламентская фракция «Айастан». Об этом пишет УНН со ссылкой на AZfront.

Николян не понес никакой ответственности, кроме непродолжительного задержания правоохранителями, за свой поступок. Следственные органы констатировали отсутствие состава преступления в действиях Николяна.

Пророссийское лобби в Армении, выступающее также в поддержку российской агрессии против Украины, активно поддержало этот акт вандализма. Основной движущей силой поддержки дикого поступка стала армянская парламентская фракция «Айастан».

Этой политической силой руководит личный приятель и доверенное лицо Путина Роберт Кочарян. Он – единственный из крупных политиков Армении, имеющий личные отношения с российским диктатором, которые он публично описывал так: "Очень искренние, откровенные, прямые… я почувствовал какую-то химию между нами".

Через месяц после начала полномасштабной агрессии против Украины блок «Айастан» не только осудил «вопиющие явления антироссийских настроений в некоторых странах», но и был задействован в распространении листовок с буквой Z и надписями: «Крым – это Россия. Донецк – это Россия. Луганск – это Россия. Мариуполь – это Россия. Запорожье – это Россия. Херсон – это Россия».

Сожжение флага Азербайджана, упорно поддержанное пророссийскими силами в Ереване, произошло на фоне кампании по сожжению флагов США, которую последние пять месяцев в разных странах проводят левые и проиранские организации, выступающие в поддержку агрессии РФ против Украины.

Напомним, что кампания по сожжению флагов была запущена в Салониках еще 17 ноября активистами Communist Party of Greece. Ранее представители этой партии выступали с нападками в адрес «реакционного киевского правительства и фашистских группировок в Украине».

3 января в Абудже флаг США сожгли члены проиранской Islamic Movement in Nigeria. 2 февраля "эстафету" подхватили активисты левой филиппинской организации Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN). На ее же Facebook-странице было опубликовано заявление главы Компартии Филиппин Хосе Марии Сиссона: «Люди российской национальности в составе Украины приняли на себя основную тяжесть фашистского гнета и заслуживают солидарности и поддержки со стороны всех народов мира…».

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