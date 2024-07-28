российский диктатор Владимир Путин заявил, что снимет мораторий на размещение собственных ракет в случае, если США разместит собственные в ФРГ. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Если США развернут вооружение в ФРГ, то Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных (ракет - ред.) - сказал Путин.

он также отметил, что в зоне досягаемости американских ракет, развернутых в Германии, якобы окажутся важные российские объекты государственного и военного управления.

Время полета к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит около 10 минут. Такая ситуация напоминает события времен Холодной войны, связанные с размещением в Европе американских Першингов (баллистические ракеты "Pershing", - ред.) - заявил Путин.

Напомним

В 2026 году Вашингтон начнет развертывание в Германии дальнобойного оружия. Речь идет в частности о гиперзвуковом оружии.