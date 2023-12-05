путин едет в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсуждать войну на Ближнем Востоке

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  158670 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  158917 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  184680 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  227015 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  253547 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  229786 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  194745 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  190534 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  176799 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231384 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203394 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  38917 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  34110 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  29611 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  49114 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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путин едет в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсуждать войну на Ближнем Востоке

На 6 декабря запланированы визиты путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ для обсуждения двусторонних отношений и израильско-палестинского конфликта. На следующий день, 7 декабря, президент Ирана Ибрагим Райси посетит москву.

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Мощный взрыв разрушил дом на фоне операции полиции в пригороде Вашингтона

Дом в Арлингтоне, штат Вирджиния, был разрушен взрывом.

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Мощный взрыв разрушил дом на фоне операции полиции в пригороде Вашингтона

Глобальные выбросы CO2 достигают рекордного уровня - ученые

По прогнозам, в 2023 году глобальные выбросы CO2 достигнут рекордных 36,8 миллиарда тонн, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году, несмотря на международные цели по ограничению глобального потепления. Ученые предупреждают на COP28, что нынешних усилий недостаточно для того, чтобы изменить тенденцию к росту.

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США передадут Украине металл для строительства защиты энергообъектов от российских атак

USAID предоставляет Украине 20 000 тонн металла для строительства защитных сооружений на энергетических объектах. Металлопрокат предоставляется на безвозмездной основе, что способствует быстрому строительству защитных сооружений для энергетической инфраструктуры.

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14 человек погибли в результате автобусной аварии в Таиланде из-за водителя, который заснул за рулем

Автобусная авария на юге Таиланда привела к гибели 14 и ранению 32 человек. Водитель, который скорее всего заснул за рулем, выжил и сейчас находится под следствием.

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14 человек погибли в результате автобусной аварии в Таиланде из-за водителя, который заснул за рулем

Британия утверждает, что нет доказательств взлома хакерами ядерного объекта "Селлафилд"

Правительство Великобритании и ONR не нашли доказательств успешных кибератак государственных субъектов на "Селлафилд", несмотря на отчет Guardian. Однако ONR отмечает, что кибербезопасность "Селлафилда" не соответствует определенным высоким стандартам и находится под усиленным вниманием

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Британия утверждает, что нет доказательств взлома хакерами ядерного объекта "Селлафилд"

Обстрел Херсона: оккупанты попали в медучреждение, ранены врачи

Российские войска обстреляли Херсон, попав в медицинское учреждение и ранив двух врачей.

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Обстрел Херсона: оккупанты попали в медучреждение, ранены врачи

Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила 132 единицы российской техники

Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила 132 единицы российской техники, в том числе 8 танков и 55 опорных пунктов, заявил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

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Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила 132 единицы российской техники

Блокада на границе с Польшей: 110 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за более чем сутки

С 4 декабря 110 пустых грузовиков пересекли украинскую границу с Польшей в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" после того, как была достигнута договоренность о разблокировании пункта пропуска.

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Блокада на границе с Польшей: 110 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за более чем сутки

Партизаны сообщают о переброске мобилизованных якутов из рф в Джанкой

Партизаны обнаружили, что плохо одетые мобилизованные солдаты из Якутии в рф были переведены в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

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Партизаны сообщают о переброске мобилизованных якутов из рф в Джанкой