российский диктатор владимир путин завтра, 6 декабря, посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Во время рабочей поездки обсудит, в частности, конфликт Израиля и исламистской группировки ХАМАС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Двусторонние отношения, обмен мнениями по международной повестке дня, по региональной повестке дня. Это, конечно же, и палестино-израильский конфликт. Но прежде всего речь идет о двусторонних отношениях - отметил песков.

Он также добавил, что визит российского диктатора в две страны состоится "фактически за одни сутки".

Ранее росСМИ сообщали, что на следующий день, 7 декабря, президент Ирана Ибрагим Райси посетит москву с официальным визитом, где встретится с путиным. Уточняется, что на встрече с путиным Раиси планирует обсудить двусторонние отношения между Ираном и россией, а также Палестину.

Напомним

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) в марте 2023 года года выдал ордер на арест владимира путина из-за незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в рф. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия не входят в число стран, которые ратифицировали Римский статут МУС. При этом ОАЭ подписали, но не ратифицировали договор, отмечают росСМИ.

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