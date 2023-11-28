путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР
Киев • УНН
путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. На статью "национальная оборона" будет выделено на 70% больше, чем в 2023 году.
Президент рф владимир путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, который предусматривает направить почти треть всех расходов на содержание армии, что является рекордом со времен СССР, пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Документ, подписанный Путиным, предусматривает рекордные расходы на армию. В частности, на статью "национальная оборона" будет выделено около 10,775 триллиона рублей, что на 70% больше, чем в 2023 году (6,8 трлн рублей).
Доля военных расходов в бюджете, общий размер которого составит 36,66 трлн рублей, достигнет 29,5%.
РосСМИ отмечают, что треть бюджета на оборону тратила СССР в свои последние годы. Так, в бюджете-1990 на "военные цели" было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4%.
Дополнение
Еще 3,3 трлн рублей правительство hоссии потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. По сравнению с текущим годом эти расходы увеличатся на 163 млрд рублей. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет потрачено почти 40% бюджета.
Также расходы поддержку экономики уменьшатся с 4,125 до 3,889 трлн рублей. Финансирование образования и медицины - по 1,6 трлн рублей - будет заморожено, а в реальном выражении - с учетом инфляции - сократится.
Расходы по проекту "здравоохранение" сократятся на 10% до 289,9 млрд рублей. В то же время, финансирование госпропаганды и создание провоенных фильмов останутся на рекордном уровне: росСМИ получат 121,3 млрд рублей, а на создание фильмов 234 млрд рублей.
Напомним
В ноябре совет федерации рф единогласно одобрил на пленарном заседании закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР
путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. На статью "национальная оборона" будет выделено на 70% больше, чем в 2023 году.
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