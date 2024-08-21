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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 06:59  •  2147 просмотра

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ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране.

133 литра крови задонатили жители городов Запорожья, Днепра, Одессы и Львова в рамках инициативы "Мы одной крови" от банка ПУМБ, которая проводится в партнерстве с ДонорUA и "Агенты крови". Потенциально это 885 спасенных жизней. Финально трак будут встречать в Киеве, в День Независимости, на Контрактовой площади.

Тур по Украине LifeSavingTruck, посвященный годовщине нашей независимости, привлекает внимание к важности системного донорства крови. В каждом городе трак работает два дня.

"Начиная с 24 февраля 2022 года нашу страну обескровливают. Разрушают. Ежедневно получают ранения военные и мирные жители. 70% случаев смертей на поле боя - из-за потери крови. Кровеносная система помогает телу человека функционировать, связывает его различные системы и побуждает работать их в унисон. Похожее влияние на жизнеспособность страны имеет банковская сфера, связывающая различные секторы нашей экономики. Мы увидели в этом определенный символизм и миссию. Уберечь украинскую кровь. Так, более двух лет назад начат социальный проект "Мы одной крови", который из тактической инициативы превратился в полномасштабную платформу. Его форма - это "не просто вещи", которые спасают жизни. И мы не остановимся, пока идет война", - прокомментировала маркетинг-директор ПУМБ Ксения Сикорская.

LifeSavingTruck вмещает мобильный центр донации крови и определения группы крови, а также корнер мерча "Мы одной крови", где каждый донор получает 25% скидки на одежду. С каждой заказанной единицы мерча 50% средств направляются общественным организациям - ДонорUA, "Агенты крови" и "Госпитальеры". Итак, каждый донор имеет уникальную возможность помочь дважды: непосредственно сдать кровь, а также стать инвестором ее транспортировки в горячие точки и закупки такмеда.

"Полномасштабная война обострила потребности в донорской крови примерно на 60%. Это невероятно много, особенно учитывая то, что и до 2022 года ⅔ пациентов не получали кровь заблаговременно. Некоторые из них могут ждать, если это плановое переливание или операция. Но раненые военные на поле боя или пострадавшие гражданские в прифронтовых регионах не имеют такой возможности. Поэтому кровь для их спасения транспортируется практически со всей Украины. Из более 100 поездок, которые мы организовали, 80 профинансировано именно благодаря сотрудничеству с ПУМБ", - отмечает Ирина Славинская, CEO и соучредитель ДонорUA.

"Можно бесконечно долго рассказывать, что доноров не хватает, а можно придумывать самые смелые идеи и привлекать донорскую кровь через креативные кампании. Тур по Украине LifeSavingTruck в очередной раз доказал, что нестандартные подходы всегда эффективнее поощряют новых доноров. Люди приходили на акцию, потому что им прежде всего было интересно, как устроена донация в траке, поэтому формат оказался win-win: вам эмоции - центру кровь. В каждом городе врачи смогли на время закрыть потребность в донорской крови, и это главное, потому что донорство является сверхважным делом сегодня", - комментирует соучредитель "Агентов крови" Иванка Коваль.

Проект "Мы одной крови" был инициирован более двух лет назад банком ПУМБ для системной помощи в обеспечении потребностей в донорской крови, в доставках компонентов крови в горячие точки, закупке средств тактической медицины для украинских защитников, оборудовании для парамедиков и адаптивной одежде для раненых. За более чем два года существования проекта было перечислено 8 604 984 грн на счета общественных организаций, закуплено 6312 единиц такмеда, сделано 80 доставок крови, 912 единиц достойной адаптивной одежды передано для раненых, и главное - спасено 126 587 жизней.

Приглашаем спасать жизни в Киеве на Контрактовой площади. Зарегистрироваться на донацию можно 23 августа здесь или 24 августа вот здесь. И помните, что одна донация крови - это 3 спасенных жизни.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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