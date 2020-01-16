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ПЦУ о Крещении: нет понятия "разбавленной святости"

Киев • УНН

 • 22606 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Православная церковь Украины на своей странице в Facebook прокомментировала обрядовую составляющую Крещения, пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение в социальной сети.

ПЦУ о Крещении: нет понятия "разбавленной святости"

“В течение последних лет 19 января во время или после Большого освящения все чаще наблюдаем такую картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью „смыть грехи“ в освященной воде. Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не „освобождает“ от грехов Нету церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения”, — указали в ПЦУ.

В пресс-службе также рассказали, что: “В странах греческой церковной традиции распространен обычай освящать воды через бросание в них деревянного креста, который мужчины вылавливают из водоема. Но этот обычай все же не является собственно купанием или погружением, и климатические условия в южных странах существенно отличаются от Украины”.

В ПЦУ считают, что очень “важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более — с предрассудками или суеверием”.

“Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас — иногда совсем без одежды, или с предшествующим алкогольным „подогревом“ и громкими гуляниями спустя”, — написали в церкви.

“Освященная вода — не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех — это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души”, — считают в Православной церкви Украины.

“И напоследок — несколько практических советов касательно большой агиасмы. На Крещение нет нужды просить священника „побрызгать больше“, ведь нет понятия „разбавленной святости“. Нет необходимости запасаться водой в крупнейших бидонах или канистрах — ведь тот, кто принесет на освящения даже самую банка, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит „большей святости“. Не от количества воды зависит святость и степень полученных даров Божественной благодати, а от того, как вы приближаетесь к Господу, от вашего образа жизни, ваших изменений в душе, вере, ваших делах. И наконец: Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор для каждого. Главное — не превращать такое купание на некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждению ближнего — например, того, кто же решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело”, — добавили в ПЦУ.

Как писал УНН ранее, осенью ПЦУ прокомментировала, есть ли биометрический паспорт “печатью антихриста”.

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