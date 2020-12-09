Психолог рассказала, как длительный карантин из-за COVID-19 влияет на детей

“Детская психика гораздо гибче, чем психика взрослых. Поэтому они быстро приспосабливаются к новым условиям. Здесь важно понять, как реагируют родители и как родители с этим справляются. Я такой пример приведу: если мама нашла для себя варианты, как жить в карантинных условиях и при этом говорит ребенку, что „все хорошо, да, сейчас мы не можем сходить на тот батут, но будет время и, возможно, мы вернемся к этому. Возможно, сейчас мы имеем то, то, то, и можем так, так и так проводить время“ — то ребенку будет безопасно. Но также здесь нужно учитывать возрастные особенности”, - сказала Ирина Басиста.

Она отметила, что подросткам сложнее переносить карантин, чем детям младшего возраста.

“Когда родителям самим сложно перестроиться и они находятся в каких-то ограничениях, это влияет на их эмоциональное состояние — это дети видят это и прикладывают к себе, что ”значит меня тоже не устраивает“. И они считывают эту информацию. Если говорить о школьниках, которые то ходили в школу, то снова на карантине — то конечно, их это дезорганизует, потому что любое изменение требует адаптации. (...) Это, конечно, их разбалансирует. Они могут таким образом терять интерес к учебе, когда нет стабильности”, - добавила психолог.

По ее словам, ребенку дошкольного возраста не обязательно ходить в детский сад для того, чтобы социализация была навязанной.

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“Все навыки ребенок получит дома, в первую очередь. А уже потом — он отрабатывает их во внешней среде. Если родители достаточно обращают внимания на ребенка, контактируют, объясняют, учат, выполняют свою роль выкладываясь ... А не включили мультики и пошли своими делами заниматься — то ребенку такому социализация (в детском саду — ред.) нужна в меньшей степени. Если говорить до трех лет, то это вообще норма — ребенок до трех лет не играет с другими детьми. Да, он взаимодействует, но это не ведущая потребность этого ребенка”, - сказала Ирина Басиста.

Она отметила, что на родителей ребенка 3-6 лет положено повышенную нагрузку, поскольку нужно организовывать жизнь ребенка, чтобы он был чем-то занят и где-то находился, пока родители работают.

“Наш первый опыт отношений — это отношения с родителями. Если мы их выстроили и мы уверены в этой надежной привязанности, мы уверены, что нас родители защитят, что мы им доверяем — то нам не страшно в любом возрасте и знакомиться, и заявлять о себе в мире. Но если мы не получили положительного опыта в отношениях с родителями — тогда возникают проблемы”, - сказала психолог.

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По ее словам, если не нарушают границы ребенка, его уважают дома — это другие дети чувствуют и тоже его уважают.

“Если ребенок дома запущен, отвергнут — он, этот же ребенок, приходит в садик и будет формировать те же отношения с другими ... Дети в абсолютной зависимости от родителей. Поэтому чем больше родители будут счастливы, чувствовать себя в комфорте — тем будет лучше”, - добавила Ирина Басиста одновременно добавив, что время организовывать надо исходя из потребностей взрослых но не забывая о детях.

Напомним, карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта.

Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.

В связи с длительным карантином психологи давали советы родителям, как не сойти с ума во время карантина и как помочь своему ребенку пережить его.