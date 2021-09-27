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Ведущие представители местного самоуправления Волыни собрались на масштабной объединяющие встречи партии "ЗА БУДУЩЕЕ"

Ведущие представители местного самоуправления Волыни собрались на масштабной объединяющие встречи партии "ЗА БУДУЩЕЕ"

Киев  •  УНН

 • 14311 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Объединительная встреча представителей местного самоуправления Волынской области при участии народных депутатов и лидера ПП “ЗА БУДУЩЕЕ” Игоря Палицы состоялась 25 сентября в г. Луцк.

Во время мероприятия на примере конкретных областей обсудили практические аспекты реформы децентрализации и положительный опыт механизмов перехода от депрессивной к успешной общине.

“Безусловно, децентрализация существенно усилила возможности и роль общин в жизни страны. Но ее темпы внедрения в каждой области разные. Многое зависит от местного самоуправления, поэтому именно на местном уровне нужно объединяться и реализовывать важные для территорий проекты. Яркий пример успешной децентрализации — Волынская область. Сегодня Луцк занимает второе место в списке самых комфортных городов Украины. Это является результатом работы местной власти, большинство которой составляют представители партии „ЗА БУДУЩЕЕ“”, — сказал народный депутат, лидер партии Игорь Палица.

Также участники объединительной встречи поделились собственным опытом и проблемами, с которыми столкнулись в рамках децентрализации. А еще — разобрали практические кейсы и сформировали следующие шаги в своей деятельности. Один из них — требование к правительству расширить полномочия общин и передать финансовые ресурсы на места.

“Для развития общин финансы играют основную роль. Они так и не получили финансовую свободу, поэтому децентрализация в этом направлении не завершена, хотя и является одной из самых успешных реформ в стране. На местном уровне должны решаться вопросы об установлении местных налогов и ставок по ним, о недрах и полезных ископаемых, о судьбе лесов. Предприятия, работающие на территории общины, должны быть там зарегистрированы и платить налоги в местные бюджеты. При таком хозяйственном подходе найдутся новые возможности для развития”, — отмечают в партии “ЗА БУДУЩЕЕ”.

Как было отмечено во время объединительной встречи, территории остаются депрессивными из-за отсутствия стимулов для развития и невозможности самостоятельно преодолеть кризис. Поэтому партия “ЗА БУДУЩЕЕ” будет продолжать помогать общинам определять приоритетные направления их экономического развития и привлекать инвесторов к реализации проектов.

Украинские Национальные Новости

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