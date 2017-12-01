В течение суток цены на топливо не изменились - мониторинг

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,79 грн А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 30,99, а дизтопливо - в среднем 27,31 грн за литр.

В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO, составляет 27,61 грн за литр, А-95 - 28,48 грн за литр, А-95 + - 30 01 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,48 грн за литр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,32 грн за литр, А-95 - 26,85, А-95 + - 27,33 грн за литр и дизтопливо - 24,67 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,97 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,65 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,17 грн на литр.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.