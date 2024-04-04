Противник изучает расположение украинской ПВО, не исключены мощные массированные воздушные атаки - Евлаш

В Воздушных силах ВСУ не исключают мощные массированные воздушные атаки от врага, пока россияне накапливают для этого свои ресурсы и проводят разведку. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы не исключаем мощные массированные воздушные атаки от врага, воздушные именно. Поскольку сейчас мы видим, что у противника определенный перерыв - он изучает обстановку, где именно расположено ПВО, использует складки рельефа, местности, русла рек, где он может передвигаться незамеченным для наших сил. Конечно, враг накапливает свои ресурсы для массированных атак в дальнейшем - заявил Евлаш.

Он указал, что Силы обороны готовы отражать атаки рф.

"Перезаряжаемся, перемещаемся, и будем готовы уничтожать все воздушные силы, которые запустит враг", - отметил спикер командования Воздушных Сил Украины.

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