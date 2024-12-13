Противник атаковал Херсонщину: погиб человек, еще 4 человека получили ранения
Киев • УНН
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Херсонщины, повредив инфраструктуру и жилые дома. В результате атак погиб один человек, четверо раненых, среди них двое от атаки дрона в Херсоне.
Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. К сожалению, есть жертвы и раненые. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За минувшие сутки вражеские войска нанесли удары по нескольким населенным пунктам Херсонщины, среди которых Херсон, Берислав, Антоновка, Станислав, и еще более 20 сел и городков. Обстрелы и авиаудары повредили социальную инфраструктуру, жилые кварталы, а также газопроводы и автомобили местных жителей.
В результате атак были разрушены три многоэтажки и четыре частных дома. Вражеские снаряды оставили следы разрушений во многих общинах, нанеся серьезный ущерб гражданским объектам.
В результате агрессии погиб один человек, еще двое получили ранения.
Кроме того, около 07:30 армия врага с дрона атаковала Днепровский район Херсона. Ранен 35-летний мужчина и 50-летняя женщина, которые получили взрывные травмы и ожоги; они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Херсонщина под обстрелом: есть жертвы и повреждения жилой инфраструктуры27 окт. 2024, 07:00 • 18713 просмотров