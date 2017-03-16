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Протестующие в Бразилии захватили министерство финансов

Протестующие в Бразилии захватили министерство финансов

Киев • УНН

 • 9472 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Несколько тысяч человек вышли на протест против пенсионной реформы в городах Бразилии. В столице страны протестующие захватили здание министерства финансов, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Сотни людей несколько часов находились в здании Минфина. В Сан-Паулу недовольные пенсионными планами властей перекрыли дорожное движение.

Ранее правительство страны заявило о планах повысить пенсионный возраст до 65 лет и сократить льготы некоторым категориям граждан. Это решение вызвало недовольство среди граждан, поскольку многие из них сейчас могут рассчитывать на пенсию с 54 лет.

Президент Мишел Тэмер заявил, что внесение изменений в пенсионное законодательство необходимо для стабилизации финансовой системы страны и предотвращения коллапса самой пенсионной системы.

"Никто не будет лишен прав", - заявил глава государства, пообещав, что права нынешних и будущих пенсионеров не будут нарушены. Однако протестующие не согласились с его аргументами.

По мнению президента Бразилии, отказ от пенсионной реформы вызвала кризис в Испании, Португалии и Греции.

Представители оппозиции, в свою очередь, утверждают, что власть наказывает таким образом простых бразильцев, которые и без того оказались в трудной ситуации, а 13 млн из них - что составляет 12,6% трудоспособного населения - не могут найти работу.

Сейчас Бразилия переживает одну из самых серьезных, по мнению аналитиков, рецессий за последние 100 лет.

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