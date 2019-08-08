Протесты в Гонконге: Китай обвиняет США в поддержке демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Представительство МИД Китая в Гонконге раскритиковало американских политиков из-за поддержки протестов и обвинило во вмешательстве во внутренние дела, передает УНН со ссылкой на DW.
В китайском МИДе призвали спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других американских политиков “прекратить сговор с насильственными преступниками в Гонконге, немедленно прекратить выдвижение соответствующих законопроектов и воздерживаться от вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела Китая в целом”.
Отметим, что протесты в Гонконге идут более двух месяцев. В ходе демонстраций полиция неоднократно применяла спецсредства против демонстрантов. В Гонконге выступают против закона об экстрадиции и в целом протестующие осуждают посягательство Пекина на автономию города.
Как сообщал УНН, протестующие в Гонконге выкинули в воду китайский флаг.