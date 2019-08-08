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Протести у Гонконзі: Китай звинувачує США у підтримці демонстрантів

Київ • УНН

 • 8089 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Представництво МЗС Китаю в Гонконзі розкритикувало американських політиків через підтримку протестів і звинуватило у втручанні у внутрішні справи, передає УНН з посиланням на DW.

У китайському МЗС закликали спікера палати представників США Ненсі Пелосі та інших американських політиків "припинити змову з насильницькими злочинцями в Гонконзі, негайно припинити висування відповідних законопроектів і утримуватися від втручання в справи Гонконгу і внутрішні справи Китаю в цілому".

Відзначимо, що протести в Гонконзі йдуть більше двох місяців. Під час демонстрацій поліція неодноразово застосовувала спецзасоби проти демонстрантів. У Гонконзі виступають проти закону про екстрадицію і в цілому учасники протесту засуджують посягання Пекіна на автономію міста.

Як повідомляв УНН, учасники протесту в Гонконзі викинули у воду китайський прапор.

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