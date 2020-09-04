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Протесты в Беларуси: сайт МВД республики взломали и разместили Лукашенко в список разыскиваемых

Киев • УНН

 • 11400 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Скриншоты опубликовали “Наша ніва” и “Белсат”, пишет УНН.

Протесты в Беларуси: сайт МВД республики взломали и разместили Лукашенко в список разыскиваемых

На сайте указано, что Лукашенко и Караев обвиняются в “военных преступлениях против белорусского народа”. Лукашенко также обвинили в “узурпации власти”.

Очевидно, сайт МВД был взломан. На момент написания новости он не открывался.

Накануне взлому подвергся сайт Управления делами президента Беларуси. На его главной странице на какое-то время появился бело-красно-белый флаг и фотографии главы ведомства Виктора Шеймана в головном уборе Верки Сердючки.

Справка: в Беларуси с 9 августа продолжаются акции за отставку Александра Лукашенко, которого обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов. В первые дни протесты сопровождались жесткими разгонами, массовыми задержаниями и избиениями задержанных. Сейчас белорусская милиция продолжает ежедневно задерживать десятки протестующих, но об их избиениях в изоляторах уже не сообщается.

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