Протесты в Беларуси: сайт МВД республики взломали и разместили Лукашенко в список разыскиваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Скриншоты опубликовали “Наша ніва” и “Белсат”, пишет УНН.
На сайте указано, что Лукашенко и Караев обвиняются в “военных преступлениях против белорусского народа”. Лукашенко также обвинили в “узурпации власти”.
Очевидно, сайт МВД был взломан. На момент написания новости он не открывался.
Накануне взлому подвергся сайт Управления делами президента Беларуси. На его главной странице на какое-то время появился бело-красно-белый флаг и фотографии главы ведомства Виктора Шеймана в головном уборе Верки Сердючки.
Справка: в Беларуси с 9 августа продолжаются акции за отставку Александра Лукашенко, которого обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов. В первые дни протесты сопровождались жесткими разгонами, массовыми задержаниями и избиениями задержанных. Сейчас белорусская милиция продолжает ежедневно задерживать десятки протестующих, но об их избиениях в изоляторах уже не сообщается.