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Просто невозможно: Данилов о вступлении Украины в НАТО частями

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 15:48  •  17166 просмотра

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Секретарь СНБО Украины Данилов отвергает частичное вступление в НАТО как "невыполнимое", подчеркивая единство и целостность страны.

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Вступление Украины в НАТО частями - это абсолютно нерабочая конструкция. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Голосу Америки, передает УНН.

На просьбу прокомментировать так называемые предложения по вступлению Украины в НАТО частями, Данилов ответил: "Мы единый организм. Мы не можем часть тела передать, а вторую где-то там забыть. Это абсолютно нерабочая конструкция. Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются. Потому что это просто невозможно".

Он отметил, что четко в Конституции записано членство в ЕС и НАТО, а территориальная целостность Украины признана всеми цивилизованными странами мира.

"Поэтому говорить о том, что одна часть пойдет в одну сторону, а другая часть будет чего-то ждать, некорректно", - сказал Данилов.

Дополнение

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк комментировал слова бывшего Генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украину можно принять в Альянс без оккупированных рф территорий,

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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