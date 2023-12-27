Просто невозможно: Данилов о вступлении Украины в НАТО частями
Киев • УНН
Секретарь СНБО Украины Данилов отвергает частичное вступление в НАТО как "невыполнимое", подчеркивая единство и целостность страны.
undefined
Вступление Украины в НАТО частями - это абсолютно нерабочая конструкция. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Голосу Америки, передает УНН.
На просьбу прокомментировать так называемые предложения по вступлению Украины в НАТО частями, Данилов ответил: "Мы единый организм. Мы не можем часть тела передать, а вторую где-то там забыть. Это абсолютно нерабочая конструкция. Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются. Потому что это просто невозможно".
Он отметил, что четко в Конституции записано членство в ЕС и НАТО, а территориальная целостность Украины признана всеми цивилизованными странами мира.
"Поэтому говорить о том, что одна часть пойдет в одну сторону, а другая часть будет чего-то ждать, некорректно", - сказал Данилов.
Дополнение
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк комментировал слова бывшего Генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украину можно принять в Альянс без оккупированных рф территорий,
Просто невозможно: Данилов о вступлении Украины в НАТО частями
Секретарь СНБО Украины Данилов отвергает частичное вступление в НАТО как "невыполнимое", подчеркивая единство и целостность страны.
Япония является третьим крупнейшим донором финпомощи для Украины: за 2023 год бюджет получил 3,7 млрд долларов - Минфин
В 2023 году Япония предоставила Украине 3,7 миллиарда долларов помощи, заняв третье место среди крупнейших доноров.
Атака машин: инженер Tesla пострадал от неисправного робота
Инженер Tesla был травмирован неисправным роботом на заводе в Остине, что привело к отчету, поданному властям США, в котором отмечалось о многочисленных травмах на гигафабрике машин в прошлом году.
В Минобороны сертифицировали первый бронежилет для военнослужащих: что известно
Украина сертифицировала первый женский военный бронежилет с изогнутой пластиной и индивидуальным прилеганием; теперь он доступен для централизованных закупок.
Польша близка к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной - премьер Туск
Премьер-министр Польши Туск указывает на прогресс в прекращении блокады водителей грузовиков на границе с Украиной, надеясь на решение проблемы до конца года.
Турецкий Президент Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Нетаньяху с Гитлером
Эрдоган сравнивает Нетаньяху с Гитлером, обвиняя его в зверствах в Газе; Нетаньяху возражает, ссылаясь на послужной список Эрдогана в отношении курдов и свободы прессы.
Украинские "Мамаи" будут бить российский флот и в дальнейшем - СНБО
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтверждает, что новейшие военно-морские беспилотники "Мамай" будут продолжать уничтожать российский флот.
россия и Иран будут торговать в нацвалюте вместо доллара - СМИ
Иран и россия договорились торговать в своих национальных валютах, минуя доллар США в условиях санкций.
В российских колониях держат 150 политзаключенных из оккупированного Крыма - правозащитники
Сейчас по данным Крымскотатарского Ресурсного Центра 150 политзаключенных Крыма отбывают наказание в российских колониях.
Эксперт о призыве к ФГВФЛ передать инкассаторское авто на фронт, а не продавать с аукциона: хорошая инициатива
Владимир Цыбулько поддерживает призыв акционеров "Конкорд Банка" к ФГВФЛ передать бронированные автомобили военным для эвакуации, а не продавать их с аукциона.