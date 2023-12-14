"Просим участников дорожного движения быть максимально внимательными": в КГГА предупредили о сложных погодных условиях в столице

В Киеве в течение 14 декабря, ожидаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, местами гололедица. КГГА обратилась ко всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными. Также в ведомстве отметили о сотни единиц спецтехники, которая задействована для расчистки дорог в столице. Об этом сообщает УНН с ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации (КГВА).

Сегодня в столице мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. В столице выпало значительное количество осадков (...) Просим всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по улицам города - информирует Telegram-канал КГГА.

Также сообщается, что специальная техника и бригады ручной уборки Киева уже расчищают дороги, путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта от снега. Речь идет также об обработке дорог противогололедными средствами.

Всего в столице задействовано почти 400 единиц спецтехники и 4 000 человек.

Отдельно отмечается просьба к водителям частного автотранспорта - не парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.

Напомним

Согласно информации ГСЧС, в Украине на фоне осложнения погодных условий без электроснабжения остались 225 городов, поселков и сел в пяти областях, но проезд по основным дорогам обеспечен.

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