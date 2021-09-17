Промышленность VS Агро: в Украинской аграрной ассоциации объяснили, почему против усиления налогообложения аграриев и кто на самом деле задолжал государству
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Народные депутаты предложили усилить налогообложение аграриев для того, чтобы усилить поступления в Пенсионный фонд и приравнять их к налогообложению промышленности. Однако, выигрывает ли от этого государство, прокомментировали УНН в Украинской аграрной ассоциации (УАА).
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"Одним из основных факторов, вызывающих дефицит поступлений в том числе в Пенсионный фонд, является ведение бизнеса в "тени" без уплаты каких-либо налогов и сборов, в том числе единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. К сожалению, "теневое" производство, "теневое" возделывание земли являются одними из самых болезненных и актуальных вопросов аграрной сферы. Поэтому приоритетным для государства должно быть внедрение таких принципов и механизмов, которые будут побуждать к выводу бизнеса из "тени", а не загонять его туда еще больше", - прокомментировали в УАА.
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Другой причиной недопоступлений в Пенсионный фонд в ассоциации считают должников по выплате заработной платы и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Как пример приводят данные о численности работающих и объемы задолженности по заработной плате в таких сферах экономики, как аграрная и добывающая промышленность.
"Так, по данным Госстата Украины на конец июля т.г. средняя списочная численность работников составляет:
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- сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство - 360,4 тыс. человек;
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- добывающая промышленность и разработка карьеров - 186,6 тыс. человек.
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В то же время задолженность по выплате заработной платы на 1 августа т.г. составляет:
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- сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство - 69 млн грн;
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- добывающая промышленность и разработка карьеров - 933,8 млн грн", - отметили в ассоциации.
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Так, в сферу сельского хозяйства привлечено почти вдвое больше работников, по сравнению с добывающей промышленностью.
В то же время объемы задолженности в сфере агро на такую численность работников в 13 раз меньше, чем в добывающей промышленности, пояснили в ассоциации.
"Подытоживая изложенное, подчеркиваем, что не поддерживаем инициативы по увеличению налоговой нагрузки на агропроизводителей путем перевода их на общую систему налогообложения. Поскольку 4-я группа плательщиков единого налога для сельскохозяйственных товаропроизводителей была введена на замену фиксированному сельскохозяйственному налогу", - резюмировали в пресс-офисе Украинской аграрной ассоциации.
В контексте
Ранее во Всеукраинском аграрном совете объяснили, почему увеличение налога для птицеводства обернется фиаско для власти.