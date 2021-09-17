Промисловість VS Агро: в Українській аграрній асоціації пояснили, чому проти посилення оподаткування для аграріїв і хто насправді боргує державі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Народні депутати запропонували посилити оподаткування аграріїв задля того, щоб посилити надходження до Пенсійного фонду та прирівняти їх до оподаткування промисловості. Проте, чи виграє від цього держава, прокоментували УНН в Українській аграрній асоціації (УАА).

Цитата:

“Одним з основних чинників, що спричиняють дефіцит надходжень у тому числі до Пенсійного фонду, є ведення бізнесу в "тіні“ без сплати будь-яких податків та зборів, зокрема і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. На жаль, "тіньове“ виробництво, "тіньовий“ обробіток землі є одними із найбільш болючих та актуальних питань аграрної сфери. Тому пріоритетним для держави має бути впровадження таких принципів та механізмів, які спонукатимуть до виведення бізнесу з "тіні“, а не заганятимуть його туди ще більше”, — прокоментували в УАА.

Детальніше

Іншою причиною недонадходжень до Пенсійного фонду в асоціації вважають боржників із виплат заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Для прикладу наводять дані щодо чисельності працюючих та обсяги заборгованості із заробітної плати у таких сферах економіки, як аграрна та добувна промисловість.

“Так, за даними Держстату України на кінець липня п.р. середня облікова чисельність працівників становить:

  • сільське господарство, лісове та рибне господарство — 360,4 тис. осіб;
  • добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 186,6 тис. осіб.

Водночас заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня п.р. становить:

  • сільське господарство, лісове та рибне господарство — 69 млн грн;
  • добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 933,8 млн грн”, — зазначили в асоціації.

Тож, у сферу сільського господарства залучено майже удвічі більше працівників, у порівнянні з добувною промисловістю.

Водночас обсяги заборгованості у сфері агро на таку чисельність працівників в 13 разів менші, ніж у добувній промисловості, пояснили в асоціації.

“Підсумовуючи викладене, наголошуємо, що не підтримуємо ініціативи щодо збільшення податкового навантаження на агровиробників шляхом переведення їх на загальну систему оподаткування. Оскільки 4-а група платників єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників була запроваджена на заміну фіксованому сільськогосподарському податку”, — резюмували в пресофісі Української аграрної асоціації.

У контексті

Раніше у Всеукраїнській аграрній раді пояснили, чому збільшення податку для птахівництва обернеться фіаско для влади. 

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