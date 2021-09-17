Промисловість VS Агро: в Українській аграрній асоціації пояснили, чому проти посилення оподаткування для аграріїв і хто насправді боргує державі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Народні депутати запропонували посилити оподаткування аграріїв задля того, щоб посилити надходження до Пенсійного фонду та прирівняти їх до оподаткування промисловості. Проте, чи виграє від цього держава, прокоментували УНН в Українській аграрній асоціації (УАА).
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“Одним з основних чинників, що спричиняють дефіцит надходжень у тому числі до Пенсійного фонду, є ведення бізнесу в "тіні“ без сплати будь-яких податків та зборів, зокрема і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. На жаль, "тіньове“ виробництво, "тіньовий“ обробіток землі є одними із найбільш болючих та актуальних питань аграрної сфери. Тому пріоритетним для держави має бути впровадження таких принципів та механізмів, які спонукатимуть до виведення бізнесу з "тіні“, а не заганятимуть його туди ще більше”, — прокоментували в УАА.
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Іншою причиною недонадходжень до Пенсійного фонду в асоціації вважають боржників із виплат заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Для прикладу наводять дані щодо чисельності працюючих та обсяги заборгованості із заробітної плати у таких сферах економіки, як аграрна та добувна промисловість.
“Так, за даними Держстату України на кінець липня п.р. середня облікова чисельність працівників становить:
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- сільське господарство, лісове та рибне господарство — 360,4 тис. осіб;
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- добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 186,6 тис. осіб.
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Водночас заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня п.р. становить:
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- сільське господарство, лісове та рибне господарство — 69 млн грн;
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- добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 933,8 млн грн”, — зазначили в асоціації.
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Тож, у сферу сільського господарства залучено майже удвічі більше працівників, у порівнянні з добувною промисловістю.
Водночас обсяги заборгованості у сфері агро на таку чисельність працівників в 13 разів менші, ніж у добувній промисловості, пояснили в асоціації.
“Підсумовуючи викладене, наголошуємо, що не підтримуємо ініціативи щодо збільшення податкового навантаження на агровиробників шляхом переведення їх на загальну систему оподаткування. Оскільки 4-а група платників єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників була запроваджена на заміну фіксованому сільськогосподарському податку”, — резюмували в пресофісі Української аграрної асоціації.
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