Прокуратура показала последствия атаки рф по многоэтажке в Волчанске

Из-за российских ударов по Волчанску на Харьковщине 19 апреля два человека погибли, еще двое - ранены. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

По данным следствия, утром 19 апреля российские военные совершили обстрелы г. Волчанск. Зафиксировано прямое попадание в девятиэтажный жилой дом. Получили ранения женщина и мужчина. Обоим пострадавшим 61 год. По другим адресам в результате ударов по городу погибли двое мужчин 50 и 84 лет - говорится в сообщении.

По предварительным данным, враг бил по городу авиационным управляемым боеприпасом и из РСЗО.

Под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Сегодня утром оккупационные войска ударили по жилому дому в Волчанске, что на Харьковщине.