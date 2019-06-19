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Прокуратура Крыма подала в суд на авиакомпанию Андорры

Киев • УНН

 • 10368 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Прокуратура АР Крым предъявила иск в интересах государства в авиакомпании Княжества Андорра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Прокуратура Крыма подала в суд на авиакомпанию Андорры

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по фактам нарушения правил международных полетов по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 334 УК Украины, прокуратура АР Крым установила, что авиакомпания с Княжества Андорра имеет неуплаченную задолженность за предоставленные в феврале - марте 2018 году аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в том числе в международном воздушном пространстве над Черным морем, на общую сумму 3288, 49 евро", - сообщили в прокуратуре.

По результатам обработки полученных во время досудебного расследования доказательств предъявлен иск за пределами уголовного производства в интересах государства в лице Министерства инфраструктуры Украины и Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") о взыскании вышеуказанной задолженности.

Как сообщили в прокуратуре Крыма, постановлением хозяйственного суда Киевской области производство по делу открыто и назначено к судебному разбирательству.

Украинские Национальные Новости

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