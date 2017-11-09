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США планируют выделить странам Балтии 100 млн долл. на сдерживание российской агрессии

США планируют выделить странам Балтии 100 млн долл. на сдерживание российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 8718 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В проекте оборонного бюджета США на 2018-й год для Украины предусмотрено 350 млн грн на помощь в сфере безопасности. Кроме того, как сообщает "Голос Америки", на противодействие агрессивной политике России планируют выделить 4,6 млрд долл., передает УНН.

Как пишет издание, представители Сената и Палаты представителей договорились выделить 4,6 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания (EDI), нацеленную на противодействие агрессивной политике России в Европе и укрепления боеспособности США на континенте. Эта сумма содержится в законопроекте об ассигнованиях на национальную оборону США на 2018 финансовый год, согласованном Комитетами по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, возглавляемых сенатором Джоном Маккейном и конгрессменом Маком Торнберри.

Бюджетный законопроект также предусматривает выделение "350 млн долларов для предоставления Украине помощи в сфере безопасности, включая оборонную летальную помощь", говорится в документе, опубликованном на сайте Комитета по вооруженным силам Сената.

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При этом, как отмечает издание, закон ограничивает выделение половины этих средств до тех пор, пока министр обороны США не подтвердит, что Украина приняла значительные меры для проведения критически важных для оброннои сферы институциональных реформ, необходимых для поддержания потенциала, созданного с использованием предоставленной помощи в сфере безопасности.

Законопроект предусматривает выделение в 100 млн долларов в поддержку общей программы стран Балтии по улучшению их сопротивляемости и укреплению потенциала сдерживания российской агрессии.

Также проект требует предоставления отчета о русской гибридной войне в рамках ежегодного доклада о состоянии российских вооруженных сил и системы безопасности, включая оценку российской стратегии и потенциала информационной войны, вредных действий в киберпространстве и принудительных мер экономического характера.

Издание отмечает, что документ продлевает запрет на использование средств Министерства обороны с целью двустороннего военного сотрудничества с Россией.

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Кроме того Министерству обороны запрещается использовать программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского" из-за сообщения, что оно может быть уязвимым для влияния российского правительства.

Всего на оборонные нужды США планируют выделить 700 млрд долларов, что на 26,1 миллиарда долларов больше, чем в официальном запросе президента Трампа.

Для окончательного утверждения законопроект должен пройти голосование в Сенате и Палате представителей, после чего его должен подписать президент Трамп.

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