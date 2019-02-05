О войне, Путине, Зеленском и парламентских амбициях: главный националист рассказал, с чем идет к избирателям

- Господин Руслан, сегодня Вы - один среди почти 30 желающих побороться за кресло Гаранта Конституции Украины. Самое главное, что волнует украинцев, и чего они ожидают от нового президента, - это завершение военного конфликта на Востоке. Поэтому вопрос такой: как Вы лично намерены остановить войну?

- Мы предлагаем четкую позицию - мощные Вооруженные силы, изменение дипломатии и направления международного давления. Потому что, к большому сожалению, нормандский формат не соответствует современным требованиям... Мы должны пересмотреть финансирование ВСУ. Мы должны изменить закон о военном налоге (о 1,5%), должны принять закон о военном налоге с прибыли: заработали 10 млн - отдали 10%. То есть, военный налог с олигархов.

"Должны принять военный налог с олигархов"

- Это, что касается реформ финансирования армии. Но как быть с РФ? Например, один из Ваших оппонентов, Владимир Зеленский, говорит о готовности сесть с Кремлем за стол переговоров...

- Я не хочу вообще оценивать этого кандидата, его профессию. Но с точки зрения его (Зеленского - ред.) идеологии, по которой он хочет формировать страну, и на каких основаниях вести себя с агрессором, то меня это пугает и тревожит. Нельзя сегодня допускать к руководству страной людей, которые не видят вероятности реалистического противостояния сверхмощному и очень высокоорганизованному врагу.

- Так, правильно ли я понимаю, что Вы полностью исключаете сценарий, предлагаемый Зеленским, - начать прямые переговоры с Путиным?

- Это не реалистическая фантастика. Я не верю тем, кто говорит: давайте сядем и через доброе слово договоримся с руководителем Московии, чтобы он отдал нам аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. Так говорит или человек с другой планеты, или тот, кто реально хочет сдать государство. Таких вещей не бывает в природе, в межгосударственных взаимоотношениях с агрессором. То есть, предлагая такое, он (Зеленский - ред.) полагает, что агрессор возьмет и по доброте душевной и отдаст аннексированные территории?

"Договариваться с РФ может лишь тот, кто хочет сдать Украину"

- Поскольку уж зашла речь о Зеленском, который, кстати, имеет сегодня самый высокий рейтинг, то как, по Вашему мнению, украинцы должны расценивать его бизнес в РФ? Мы же понимаем, что выход из оффшорной компании - это формальность, которая не отменяет вероятный дальнейший доход от российского бизнеса...

- Россия - это страна агрессор, которая имеет активное влияние не только в Украине, но и по всему миру. Мы даже видим, что партнеры Украины, члены нормандской группы тоже находятся под влиянием РФ. В частности, они покупают газ и строят газопровод в обход Украины. А это яркий пример того, как умеет Россия давить экономическими рычагами на страны мира, в том числе и на людей. Если вы видите, как они умеют работать в этом направлении, и есть человек, который имеет там активы, свой бизнес там, то он точно будет подпадать под определенное влияние ФСБ, военной разведки и тому подобное.

Прямым текстом, если Верховный Главнокомандующий имел или имеет отношения со страной агрессором, то мы можем проиграть войну. Это могут быть огромные потери. Давление иностранных спецслужб страны-агрессора и тому подобное.

Второе, мы получим неуверенность в партнере (Украине) со стороны наших базовых международных партнеров. Если видят, например, что Верховный Главнокомандующий не хочет воевать с агрессором, а хочет с ним договориться и вести с ним бизнес - то будут ли они вкладывать средства в помощь Украине? Конечно, нет. То есть, это отсутствие доверия от мощных игроков мира. И, к сожалению, мы это имеем уже от США - они видят, что Украина торгует со страной-агрессором, с Московией, 11 из 24 облэнерго принадлежат Бабакову, здесь работает "Альфа банк" Фридмана, и соответственно, самые мощные игроки, которые могут давить на Москву, не хотят вкладывать деньги в страну, что с ней торгует. А если еще и у Верховного Главнокомандующего там бизнес - помощи из-за границы нам реалистической не ждать.

"Если Верховный Главнокомандующий имеет отношения со страной-агрессором, то мы можем проиграть войну"

Украинцы понимают, что Москва не останавливается на Крыме и на Донбассе, ей нужно восстановление бывшего Советского Союза. Это стратегическая цель. И для того, чтобы сохранить свою страну - это базовая задача отстоять свою независимость и забрать свои территории. И только борьба на всех фронтах, как военном, как дипломатическом, как экономическом, как идеологическом - это единственная формула, которой можно отстоять независимость, другого варианта нет. Бизнес в России - это шаг назад, это отсутствие борьбы на идеологическом фронте.

"Москва хочет восстановления бывшего Советского Союза"

- Хорошо, Вы в свое время проходили военную службу в зоне АТО, и говорили о том, что это важно, чтобы претендовать на пост Главнокомандующего. Вы можете оценить шансы тех, кто не проходил военную службу в АТО? И почему рейтинги некоторых из них выше Ваших?

- Учитывая вызовы, которые сегодня существуют, а это - война, то знания сегодняшнего состояния ВСУ, не показательного, не парадного, а реального, знания психологического и идеологического состояния подготовки ВСУ я считаю самым важным. Несколько дней назад я приехал с востока Украины. Я проехал от Попасной до Авдеевки, общаясь с различными подразделениями: и артиллерийскими и другими бригадами, в которых я служил. Я имею четкое понимание, какие сегодня необходимы базовые шаги для переоснащения, для перевооружения армии, привлечения какой техники является крайне необходимым, что нужно вкладывать - средства и ресурсы. Я понимаю, какие программы надо начинать на государственном уровне, в частности, по обеспечению военнослужащих жильем и не только...

К большому сожалению, если вы не служили и если вы не владеете этой информацией - вам будет очень сложно в короткий срок - ведь война не предусматривает запаса времени - знакомиться с этим всем. Если человек не обладает этими базовыми знаниями - ему будет очень сложно входить в этот процесс.

- С каким кредо идете в президенты как Главнокомандующий?

- Пятый раздел Конституции говорит о том, что Главнокомандующий ответственен за оборону и за внешние сношения, и это базовые задачи. Мы в пример должны брать Израиль. Он находится в окружении многих враждебных государств, но они объединили общество единственной целью - отстоять независимость. Это должен быть пример для будущего Главнокомандующего Украины. А украинцы - сознательный народ, и они свой выбор сделают правильно, отделив разговоры от реальных действий.

"Будущий Главнокомандующий Украины должен брать пример с Израиля"

- О соратниках. Дмитрий Ярош заявлял, что поддержит Вас на выборах президента Украины. Впрочем, пошел на форум к Петру Порошенко. Вы разошлись во взглядах?

- Нет, не разошлись. Он, как и заявлял, поддерживает Кошулинского. А на форуме он был, потому что его пригласили.

- И последний вопрос: если проиграете выборы Президента, пойдет ли "Свобода", другие представители националистического корпуса на парламентские выборы?

- Еще с 2002 года есть решение партии - участвовать во всех выборах. Конечно, надо максимально эффективно работать. Еще никто не родился с татуировкой на груди - я вечный депутат или я вечный президент. Выполнил свою работу перед людьми - потому что ты наемный работник - баллотируйся дальше.

- Спасибо за беседу.