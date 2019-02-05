О войне, Путине, Зеленском и парламентских амбициях: главный националист рассказал, с чем идет к избирателям

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75745 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100903 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135545 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134075 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131478 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125948 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163323 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

8 марта, 14:07 • 29278 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

8 марта, 14:55 • 44069 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

8 марта, 15:58 • 50504 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 40708 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

17:53 • 31052 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 128211 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 163323 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174409 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185498 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 243155 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 135546 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101043 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105430 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108252 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107785 просмотра
Актуальное
О войне, Путине, Зеленском и парламентских амбициях: главный националист рассказал, с чем идет к избирателям

О войне, Путине, Зеленском и парламентских амбициях: главный националист рассказал, с чем идет к избирателям

Киев  •  УНН

 • 22462 просмотра

От националистических сил выдвиженцем на грядущие выборы Президента Украины стал экс-нардеп и экс-заместитель председателя ВРУ Руслан Кошулинский. На съезде партии "Свобода" его лично представил Олег Тягнибок, назвав Кошулинского единственным и согласованным со стороны таких националистических сил, как Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14", ВО "Свобода" и Организация украинских националистов. С чем кандидат идет на выборы, как предлагает решать конфликт на Востоке и почему не видит в своих оппонентах достойных звания Главнокомандующего, Кошулинский рассказал в блиц-интервью УНН.

- Господин Руслан, сегодня Вы - один среди почти 30 желающих побороться за кресло Гаранта Конституции Украины. Самое главное, что волнует украинцев, и чего они ожидают от нового президента, - это завершение военного конфликта на Востоке. Поэтому вопрос такой: как Вы лично намерены остановить войну?

- Мы предлагаем четкую позицию - мощные Вооруженные силы, изменение дипломатии и направления международного давления. Потому что, к большому сожалению, нормандский формат не соответствует современным требованиям... Мы должны пересмотреть финансирование ВСУ. Мы должны изменить закон о военном налоге (о 1,5%), должны принять закон о военном налоге с прибыли: заработали 10 млн - отдали 10%. То есть, военный налог с олигархов.

"Должны принять военный налог с олигархов"

- Это, что касается реформ финансирования армии. Но как быть с РФ? Например, один из Ваших оппонентов, Владимир Зеленский, говорит о готовности сесть с Кремлем за стол переговоров...

- Я не хочу вообще оценивать этого кандидата, его профессию. Но с точки зрения его (Зеленского - ред.) идеологии, по которой он хочет формировать страну, и на каких основаниях вести себя с агрессором, то меня это пугает и тревожит. Нельзя сегодня допускать к руководству страной людей, которые не видят вероятности реалистического противостояния сверхмощному и очень высокоорганизованному врагу.

- Так, правильно ли я понимаю, что Вы полностью исключаете сценарий, предлагаемый Зеленским, - начать прямые переговоры с Путиным?

- Это не реалистическая фантастика. Я не верю тем, кто говорит: давайте сядем и через доброе слово договоримся с руководителем Московии, чтобы он отдал нам аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. Так говорит или человек с другой планеты, или тот, кто реально хочет сдать государство. Таких вещей не бывает в природе, в межгосударственных взаимоотношениях с агрессором. То есть, предлагая такое, он (Зеленский - ред.) полагает, что агрессор возьмет и по доброте душевной и отдаст аннексированные территории?

"Договариваться с РФ может лишь тот, кто хочет сдать Украину"

- Поскольку уж зашла речь о Зеленском, который, кстати, имеет сегодня самый высокий рейтинг, то как, по Вашему мнению, украинцы должны расценивать его бизнес в РФ? Мы же понимаем, что выход из оффшорной компании - это формальность, которая не отменяет вероятный дальнейший доход от российского бизнеса...

- Россия - это страна агрессор, которая имеет активное влияние не только в Украине, но и по всему миру. Мы даже видим, что партнеры Украины, члены нормандской группы тоже находятся под влиянием РФ. В частности, они покупают газ и строят газопровод в обход Украины. А это яркий пример того, как умеет Россия давить экономическими рычагами на страны мира, в том числе и на людей. Если вы видите, как они умеют работать в этом направлении, и есть человек, который имеет там активы, свой бизнес там, то он точно будет подпадать под определенное влияние ФСБ, военной разведки и тому подобное.

Прямым текстом, если Верховный Главнокомандующий имел или имеет отношения со страной агрессором, то мы можем проиграть войну. Это могут быть огромные потери. Давление иностранных спецслужб страны-агрессора и тому подобное.

Второе, мы получим неуверенность в партнере (Украине) со стороны наших базовых международных партнеров. Если видят, например, что Верховный Главнокомандующий не хочет воевать с агрессором, а хочет с ним договориться и вести с ним бизнес - то будут ли они вкладывать средства в помощь Украине? Конечно, нет. То есть, это отсутствие доверия от мощных игроков мира. И, к сожалению, мы это имеем уже от США - они видят, что Украина торгует со страной-агрессором, с Московией, 11 из 24 облэнерго принадлежат Бабакову, здесь работает "Альфа банк" Фридмана, и соответственно, самые мощные игроки, которые могут давить на Москву, не хотят вкладывать деньги в страну, что с ней торгует. А если еще и у Верховного Главнокомандующего там бизнес - помощи из-за границы нам реалистической не ждать.

"Если Верховный Главнокомандующий имеет отношения со страной-агрессором, то мы можем проиграть войну"

Украинцы понимают, что Москва не останавливается на Крыме и на Донбассе, ей нужно восстановление бывшего Советского Союза. Это стратегическая цель. И для того, чтобы сохранить свою страну - это базовая задача отстоять свою независимость и забрать свои территории. И только борьба на всех фронтах, как военном, как дипломатическом, как экономическом, как идеологическом - это единственная формула, которой можно отстоять независимость, другого варианта нет. Бизнес в России - это шаг назад, это отсутствие борьбы на идеологическом фронте.

"Москва хочет восстановления бывшего Советского Союза"

- Хорошо, Вы в свое время проходили военную службу в зоне АТО, и говорили о том, что это важно, чтобы претендовать на пост Главнокомандующего. Вы можете оценить шансы тех, кто не проходил военную службу в АТО? И почему рейтинги некоторых из них выше Ваших?

- Учитывая вызовы, которые сегодня существуют, а это - война, то знания сегодняшнего состояния ВСУ, не показательного, не парадного, а реального, знания психологического и идеологического состояния подготовки ВСУ я считаю самым важным. Несколько дней назад я приехал с востока Украины. Я проехал от Попасной до Авдеевки, общаясь с различными подразделениями: и артиллерийскими и другими бригадами, в которых я служил. Я имею четкое понимание, какие сегодня необходимы базовые шаги для переоснащения, для перевооружения армии, привлечения какой техники является крайне необходимым, что нужно вкладывать - средства и ресурсы. Я понимаю, какие программы надо начинать на государственном уровне, в частности, по обеспечению военнослужащих жильем и не только...

К большому сожалению, если вы не служили и если вы не владеете этой информацией - вам будет очень сложно в короткий срок - ведь война не предусматривает запаса времени - знакомиться с этим всем. Если человек не обладает этими базовыми знаниями - ему будет очень сложно входить в этот процесс.

- С каким кредо идете в президенты как Главнокомандующий?

- Пятый раздел Конституции говорит о том, что Главнокомандующий ответственен за оборону и за внешние сношения, и это базовые задачи. Мы в пример должны брать Израиль. Он находится в окружении многих враждебных государств, но они объединили общество единственной целью - отстоять независимость. Это должен быть пример для будущего Главнокомандующего Украины. А украинцы - сознательный народ, и они свой выбор сделают правильно, отделив разговоры от реальных действий.

"Будущий Главнокомандующий Украины должен брать пример с Израиля"

- О соратниках. Дмитрий Ярош заявлял, что поддержит Вас на выборах президента Украины. Впрочем, пошел на форум к Петру Порошенко. Вы разошлись во взглядах?

- Нет, не разошлись. Он, как и заявлял, поддерживает Кошулинского. А на форуме он был, потому что его пригласили.

- И последний вопрос: если проиграете выборы Президента, пойдет ли "Свобода", другие представители националистического корпуса на парламентские выборы?

- Еще с 2002 года есть решение партии - участвовать во всех выборах. Конечно, надо максимально эффективно работать. Еще никто не родился с татуировкой на груди - я вечный депутат или я вечный президент. Выполнил свою работу перед людьми - потому что ты наемный работник - баллотируйся дальше.

- Спасибо за беседу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы