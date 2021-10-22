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О чем говорили на нынешнем КМЭФ: топ-3 дискуссии Киевского международного экономического форума 2021

Киев • УНН

 • 14526 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. 7-8 октября 2021 года в киевском КВЦ "Парковый" состоялся Киевский международный экономический форум, собравший вместе известных мировых экономистов, влиятельных бизнесменов, представителей украинского истеблишмента и авторитетных экономических экспертов. Главным вопросом Форума стал мир в эпоху радикальных изменений, передает УНН.

О чем говорили на нынешнем КМЭФ: топ-3 дискуссии Киевского международного экономического форума 2021

Детали

Инициатор Форума и председатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий поделился своим видением перспектив национальной экономики, запуска инновационных производств и развития культуры предпринимательства. По словам основателя КМЭФ, сейчас в Украине существует проблема с развитием инфраструктуры стартапов. Несмотря на наличие качественного технического образования, выпускники вузов не имеют надлежащего бизнес-образования. Для этого государство должно создавать экосистему для развития инновационных производств.

Генеральный директор Форума Юрий Пивоваров отметил, что репутация страны важна для лидеров, бизнеса и самой страны. Мир должен понимать, что здесь комфортно жить, работать, инвестировать, развивать бизнес. Поэтому следует разработать долгосрочную стратегию развития имиджа Украины, и КМЭФ уже восьмой год делает большой вклад в развитие этой репутации.

Со своей стороны, глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон отметил инновационный парк UNIT.City, как проект, что меняет имидж Украины и способствует развитию национальной инфраструктуры IT.

По мнению спикеров тематической панели "Экономика XXI века: эпоха перемен и возможностей", глобализация заставляет разрабатывать новые пути развития для государства и бизнеса.

Так, по словам основателя и президента Всемирного Института Будущего Чандрана Наира, постковидний мир показал нам, что цифровизация - не панацея. В то же время Михаил Федоров, вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Украины, убежден, что государственные цифровые услуги являются весомым конкурентным преимуществом Украины. В свою очередь, профессор экономики Гжегож Колодко отметил, что дальнейшее развитие мировой экономики во многом зависит от координации и взаимодействия.

В ходе дискуссии "Инвестиции в Украину: риски vs прибыли" обсуждали, каких успехов достигла власть и бизнес в продвижении бренда Украины.

Исполнительный директор Nebras Power Халид Джоло убежден, что синхронизация законодательства с ЕС способствует возврату инвестиций. Со своей стороны, Томаш Фиала, генеральный директор и основатель инвестиционной компании Dragon Capital, добавляет: за последние 30 лет страны Восточной Европы показали рост в три раза больше, чем Украина. Совладелец и СЕО крупнейшего порта Украины ТИС Андрей Ставницер зато считает, что необходимым условием для развития является улучшение законодательства для отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Уникальной особенностью Форума стало участие Economist Impact от одного из самых авторитетных мировых экономических изданий The Economist, в частности тематическая панель "Welcome to the Healthcare Revolution", модератором которой выступил редактор международного отдела журнала The Economist Роберт Гест.

Томас Хеч, исполнительный директор по обслуживанию пациентов в сфере сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний в Novartis, считает, что жесткие правила должны мотивировать людей прививаться от Covid-19. Константин Ефименко, президент фармацевтической компании Biopharma, акцентировал на массовом внедрении технологии матричной РНК, что может стать надеждой на успешное лечение онкологических болезней. В свою очередь, генеральный директор Cigna Europe Арджан Тоора поделился мнением, что человечество должно готовиться к следующим пандемиям, которые очевидно являются неизбежными. Европейским опытом в борьбе с вызовами в здравоохранении поделилась Майя Мэтьюс, руководитель отдела эффективности систем здравоохранения в Генеральном департаменте здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии. Госпожа Мэтьюс напомнила, что пандемия усилила слабые места здравоохранения, но страны должны научиться оперативно мобилизовать медицинские кадры.

Киевский международный экономический форум (КМЭФ) - один из крупнейших в Восточной Европе международных форумов, объединяющий представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.

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