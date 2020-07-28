О Крыме, смерчах и о том, сколько денег нужно, чтобы модернизировать Гидрометцентр: интервью с Николаем Кульбидой

КИЕВ. 28 июля. УНН. Как изменения теператур влияют на уровень пожароопасности, изменение количества выпадения осадков и изменение микроклимата в Крыму? Что происходит с финансированием Укргидрометцентра? И станут ли смерчи постоянным явлением на юге Украины? Ответы на все эти и другие вопросы читателям УНН дал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

- Каким прогнозируется быть август?

Точных прогнозов погоды на больше, чем месяц и даже на месяц вперед не существует, поэтому есть просто расчеты по климатическим моделям, выявленные тенденции изменения погодных условий и температурного режима в месячном разрезе для Украины. Пользуясь этими вещами, можно сказать, что август по тем тенденциями изменения климата, он второй после июля по повышению температуры воздуха. То есть средняя температура августа за последние лет 30 в Украине выросла почти на 2 градуса. Это говорит о том, что в 99% температура воздуха августа месяца все равно будет выше любой климатической нормы - и значительно выше. Следует ожидать, что август будет жаркий. Что касается дождей, то тут вопрос сложнее. Это должен быть жаркий месяц с большим количеством дней с высокой температурой воздуха 30 и выше градусов, и не исключено, что будут побиты температурные рекорды. Но, однозначно, что так не будет целый месяц. Будут периоды определенных погодных изменений, снижения температуры, но они будут очень кратковременны.

- То есть это может возрасти уровень пожароопасности?

На сегодня мы имеем очень высокую пожароопасность в южной половине Украины, на востоке Украины. Но в течение этой оставшейся части июля и в августе это территория с очень высоким показателем пожароопасности, она будет увеличиваться. Понятно, что показатель пожароопасности в августе в большинстве дней будет высоким.

- Какова сейчас ситуация с загрязнением воздуха в Киеве? В каких регионах Украины наблюдается наиболее загрязненный воздух?

В Киеве нет проблем с загрязнением воздуха. Мы имеем незначительное превышение предельно допустимых концентраций, которые связаны с двуокисью углерода и двуокисью азота, и частично формальдегида, но это совершенно не критично, потому что, если брать длительные жаркие периоды, когда в Киеве долго не бывает осадков, то эта ситуация может быть хуже в 10 раз.

Но надо быть готовым к тому, что будут такие периоды, когда качество воздуха в Киеве будет существенно хуже. Спрогнозировать эти периоды невозможно. Традиционно наиболее загрязненными являются промышленные города: Мариуполь, Кривой Рог, Днепр. Но уровень загрязненности там также меняется - и меняется каждый день. Повторяемость дней с высоким загрязненным воздуха в крупных промышленных городах, она растет, так как температура воздуха повышается, синоптические процессы не позволяют быстро рассеивать эти все загрязнения, к этому тоже нужно быть готовым.

- А где в Украине самый чистый воздух?

Больше всего чисто там, где нет промышленных объектов. Если говорить по областям, то это может быть Сумская область, Черниговская, Житомирская, Ровенская, Волынь, Закарпатье и некоторые другие регионы. У нас достаточно много регионов, в которых достаточно чистый воздух.

- В последнее время в Украине фиксируются температурные рекорды: довольно жаркое лето, теплая зима. Какие могут быть последствия из-за этого в ближайшее время? На что это влияет? С чем это связано?

Начиная с конца 80-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня происходит довольно стремительный рост общего температурного режима в Украине, и этот рост приводит к увеличению количества температурных рекордов. 90% температурных рекордов зафиксировано именно в этот период, особенно в 90-х годах и в начале 2000-х. Сейчас их немного меньше, но это не о чем не говорит, так как общая тенденция к росту температуры воздуха, она продолжается. Я считаю, что с каждым годом этих рекордов будет все больше и больше. Эти рекорды могут быть не только для летнего периода, но и для зимнего, что интересно. Потому что на фоне глобального потепления происходят очень резкие изменения погодных условий, особенно в холодный зимний период. Пусть эти периоды будут кратковременны, эти похолодания могут быть очень жесткими и даже достигать температурных рекордов.

Повышение температуры имеет как положительные, так и негативные последствия, большая часть, конечно, негативная. Они касаются ухудшения условий выращивания сельскохозяйственных культур в Украине, особенно тех, которые растут летом. Те, которые озимые культуры, то у них ситуация несколько лучше, чем была раньше. Они успевают пройти весь период развития и формирования продуктивности еще до наступления засушливых условий, а что касается яровых культур, то понятно, что есть проблемы. И эти проблемы наиболее будут выражены в южных, центральных и восточных областях Украины, но климат выровняется, и даже на севере и западе Украины засушливость климата, она также растет. Наиболее негативное влияние может быть на сельское хозяйство.

Что касается положительных вещей, то понятно, что зима 2019-2020 годов, ее практически не было, а раз не было, это означает, что у нас была страшная экономия энергетических ресурсов. То есть, для энергетики, для бюджета Украины это важно, и потому это положительный эффект. Что касается влияния на другие отрасли, то оно несколько размыто. Так, обеспечение водой Украины у нас и так не очень, но количество воды, которая поступает в наши реки, озера и водохранилища, то она имеет тенденцию к некоторому уменьшению. Следует готовиться к более сухим периодам, с меньшим количеством дождей и с меньшим количеством воды. То есть обеспечение водой населения и промышленности оно, видимо, будет постепенно ухудшаться.

- Какова ситуация с температурными изменениями в других странах? Насколько ситуация отличается от Украины?

Глобальные оценки говорят о том, что за последние 100 лет средняя годовая температура воздуха возросла на 1 градус. Что касается Украины, то этот рост составляет где-то 1,4 градуса, а по определенным сезонам летом она достигает почти 2 градусов, а зимой даже превышает 2 градуса. Тенденция к росту температуры в Украине даже больше, чем общемировая. Что касается европейских стран, то наибольшее повышение температуры воздуха наблюдается в северных странах - Скандинавские страны, - несколько меньше - в средней полосе и совсем мало меняется температура воздуха в странах Средиземноморья. Но наибольшие изменения происходят именно в северных регионах и средней полосе Европы, и для большей части Украины это также характерно.

- Зимой и весной осадков почти не было, а летом наоборот - были сообщения о выпадении месячной нормы осадков за день. Что происходит с количеством осадков в последнее время?

За период этих климатических наиболее активных изменений общее количество осадков, оно существенно не изменилось, оно даже несколько увеличилось - среднегодовое количество осадков. Но мы должны говорить не просто об осадках, а об эффективности этих осадков для того, чтобы обеспечить вегетацию растений, наполнение рек и так далее. Здесь есть проблемы, потому что с повышением температуры воздуха, особенно с большим количеством жарких дней, увеличивается испаряемость, и эффективность этих осадков уменьшается. Надо говорить о том, что в тех периодах, когда эти осадки нужны, их будет не хватать, а в зимний период не происходит накопление через снежный покров, который становится совсем нестойким. И, таким образом, с осадками в Украине также будут проблемы.

- С чем связаны рекордные паводки в Западной Украине? Может ли это стать тенденцией? Какие могут быть последствия?

Я бы не называл нынешние паводки рекордными. Наиболее разрушительные исторические паводки были на Закарпатье в 1998 и 2001 годах, на Прикарпатье в 2008 и 2010 годах. Нынешние процессы, которые проходили в этом году, они не достигли тех критериев. То есть ситуация могла быть намного хуже, но в определенных регионах были большие проблемы и остаются до сих пор. За счет большого количества осадков в тех низко расположенных местах, куда стекает большое количество воды, то, конечно, они создают местный склоновый сток - это не речные паводки, - который приводит к накоплению воды в низко расположенных местах, затоплению домов, сельхозугодий. С реками это даже менее связано, но также от повышения уровня воды в реках в этом году были достаточно сложные проблемы.

Тенденцией это стать не может с одной стороны, а с другой стороны, мы должны понимать, что в результате изменения климата одним из последствий изменения климата является увеличение частоты стихийных бедствий. И если они будут увеличиваться каждое десятилетие хотя бы на 10%, то это будет говорить о том, что это будет повторяться. Одноразовые случаи выпадения очень сильных дождей, они есть, были и будут еще больше и чаще.

- Есть предпосылки для возникновения новых лесных пожаров? Почему в этом году наблюдается большое количество масштабных лесных пожаров? Что является их причиной?

Причиной пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области является отсутствие снежного покрова на протяжении очень длительного периода времени зимой - почти на 50% меньше осадков выпало в зимний период в тех регионах. В результате даже при низких температурах происходило иссушение подстилающей поверхности и того покрова, который в лесах под деревьями. Поэтому уже в конце зимы образовались условия для высокой пожарной опасности, и она проявилась такими масштабными пожарами.

Важно, что этот период был очень сухим, поэтому помешать этой беде было очень сложно, потому что пожары не обязательно возникают из-за того, что кто-то зажег костер и тому подобное. Пожар может возникнуть из обычной бутылки, выброшенной на солнечном месте в лесу. Это может быть от грозы, это может быть от разных причин. Избежать этого было практически невозможно, хотя мероприятия, проводимые лесниками и ГСЧС Украины, мы всех настраивали на то, что такая ситуация будет. Было даже заседание Государственной комиссии Украины по чрезвычайным ситуациям, на котором мы акцентировали на том, что в этом году в Украине будет просто аномальный сезон с точки зрения пожарной опасности.

По состоянию на сегодня ситуация улучшилась, и сегодня только в южных областях мы имеем высокую степень пожарной опасности. А дожди, которые прошли, они улучшили ситуацию на востоке, на севере, а на западе она еще не возникала, но успокаиваться нельзя. Потому что синоптическая ситуация меняется - меняется также и показатель пожарной опасности.

- В последнее время люди в социальных сетях публикуют видео со смерчами, особенно много из Херсонской области. Это аномалия или норма для этой местности?

Здесь есть два аспекта. Первый - информационный. Сегодня распространение информационных ресурсов происходит с фантастической скоростью, раньше этого не было и не могло быть. Поэтому количество таких явлений, которые фиксируют люди, распространяют в социальных сетях, распространяют другими средствами, конечно, оно выросло катастрофически. Это не значит, что этого не было раньше, просто об этом никто не знал, а если и знал, то увидел, но никуда передать не мог. Второй аспект заключается в том, что смерчи связаны с температурным режимом. На фоне высоких температур их количество растет, и мы делаем вывод тот, что количество смерчей за последние 10-15 лет действительно в Украине выросло, продолжает расти, потому что растет температура воздуха.

У нас не могут быть смерчи 5-й категории, как торнадо в США, у нас они максимум 3-й категории, а так, в основном, 1-2 категории, как правило, значительных убытков не наносят. Бояться масштабных проявлений смерчей в Украине не стоит, у нас не тот климат.

- Сколько денег заложено в бюджет в этом году на Укргидрометцентр? Когда в последний раз обновлялось оборудование? Когда планируется?

Наша служба состоит из областных организаций, метеорологических станций, гидрологических постов, авиационно-метеорологических, морских станций - очень много всего. На все про все на этой год выделяется около 600 млн гривен, состав работников у нас около 4500 человек, из этой суммы 85% - это заработная плата, другие деньги идут на поддержку деятельности. Говорить о серьезном развитии и модернизации пока не приходится, потому что тех средств, которые выделяются в размере около 10 млн в год, их явно недостаточно, но мы постепенно проводим замену оборудования, там, где можно и нужно, автоматизируем. Этого явно недостаточно, чтобы говорить о каком-то прорыве, о достижении европейского уровня или среднеевропейского.

Поэтому мы много времени тратим на продвижение различных проектов, их много уже было реализовано и с Европейским Союзом, и с НАТО, но этого явно недостаточно, все эти решения вопросов довольно локальные, поэтому мы считаем, что на сегодняшний день при поддержке правительства Украины нужно реализовать проект Европейского Союза или Всемирного банка по модернизации гидрометеорологической деятельности Украины. Стоимость этого проекта нами оценена, проекты предложения подготовлены, все нормально. Этот проект может составить до 100 млн долларов на 3 года, и тогда наша гидрометеорологическая служба поднимется до уровня польской метеорологической службы.

- Вы ранее сообщали, что не надо доверять телеграм-ботам, которые информируют о загрязнении воздуха. Планирует ли Укргидрометцентр запускать свои телеграм-боты с такой информацией?

Подготовка и запуск таких каналов, они нуждаются в средствах. Сегодня свободных средств, которые могли быть направлены на то, чтобы разработать соответствующие программные продукты, для того, чтобы разместить на сайте информацию о загрязнении воздуха, сегодня мы этого не можем сделать, но мы пользуемся другими способами. Сегодня мы каждый день информируем Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины о том, какие уровни загрязнения есть в Украине - у нас таких пунктов 129, - и мы по этим всем пунктам ежедневно предоставляем им информацию. С целью того, что Министерство разработает какой-то подходящий продукт для размещения и информирования населения.

То, что показывается на этих ботах, понятно, что люди не в состоянии воспринять все эти индексы, коэффициенты и тому подобное. Мы оперируем другими вещами, мы говорим о том, что есть уровень загрязнения, предельно допустимая концентрация, и во сколько раз эта предельно допустимая концентрация в данный момент превышается где-то там. Эти данные боты дать не могут, они считают какие-то непонятные индексы. Поэтому я считаю, что это скорее дезинформация населения, чем информация. Для подготовки этих сайтов использованы дистанционные средства - спутниковые. Спутниковые средства определения загрязнения атмосферы, если есть облачность, то они дают это загрязнение на верхней границе облаков, если нет облачности, то дают ниже. Но, погрешность их больше, чем точность их измерений.

- Есть ли информация о том, насколько за годы оккупации Крыма и отсутствия поставок воды на полуостров там изменилась почва, микроклимат?

В Крыму у нас было около 30 метеорологических станций - все они осуществляли наблюдение за почвой, водой - и еще 60 гидрологических постов, которые были на реках, водохранилищах. На сегодня мы этой информации не получаем, мы ее не имеем, не можем анализировать. Но мы настояли, чтобы те метеорологические станции, которые передавали информацию на международный обмен, до оккупации, чтобы эта информация была сохранена, и через всемирную метеорологическую организацию, через Российскую метеорологическую службу удалось добиться того, что та информация, часть информации с метеостанций Крыма, идет международный обмен, а уже оттуда получаем те данные. Их немного - всего 5 станции - вместо того обилия, которое было. Но для каких-то определенных приближенных оценок этого достаточно.

Ситуация с осадками в Крыму очень сложная, так как наблюдается дефицит осадков - почти 40% по отношению к норме, а норма очень маленькая, и она не обеспечивает. Украинской воды в Крыму нет, водохранилища сильно обезводились, они почти пустые. Я бы хотел сказать, что той воды, которая есть в Крыму, в большинстве районов Крыма вполне достаточно для обеспечения потребностей населения. Наиболее сложные регионы - это предгорные, начиная от Керчи и в Ялту, но предгорные районы, там действительно сейчас практически пустыня. Если раньше там выращивалось очень много различных культур, то сейчас ничего не выращивается.

- Есть ли влияние и зависимость микроклимата в отдельных районах Крыма от поставок воды из материковой Украины?

Конечно, это зависимость просто огромная, ну, не зря различные политики, представляющие различные политические силы, сейчас все более чаще говорят о возобновлении подачи воды в Крым. Это говорит о том, что микроклимат, который создался в Крыму, а со временем можно будет говорить и о климате как длительный период этого микроклимата, то конечно влияние чрезвычайно существенное, но здесь синоптики ничем помочь не могут.