О Крыме, смерчах и о том, сколько денег нужно, чтобы модернизировать Гидрометцентр: интервью с Николаем Кульбидой

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 86318 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106440 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111322 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 140809 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113153 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135459 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102896 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102681 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104939 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 100741 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 69600 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 101062 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 64270 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 46166 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 108390 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 140777 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 135439 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 388068 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 338646 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 71415 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 105960 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 134310 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 211442 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 238071 просмотра
Актуальное
О Крыме, смерчах и о том, сколько денег нужно, чтобы модернизировать Гидрометцентр: интервью с Николаем Кульбидой

О Крыме, смерчах и о том, сколько денег нужно, чтобы модернизировать Гидрометцентр: интервью с Николаем Кульбидой

Киев  •  УНН

 • 44219 просмотра

За последние 100 лет среднегодовая температура воздуха в Украине выросла больше, чем общемировая

КИЕВ. 28 июля. УНН. Как изменения теператур влияют на уровень пожароопасности, изменение количества выпадения осадков и изменение микроклимата в Крыму? Что происходит с финансированием Укргидрометцентра? И станут ли смерчи постоянным явлением на юге Украины? Ответы на все эти и другие вопросы читателям УНН дал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

- Каким прогнозируется быть август?

Точных прогнозов погоды на больше, чем месяц и даже на месяц вперед не существует, поэтому есть просто расчеты по климатическим моделям, выявленные тенденции изменения погодных условий и температурного режима в месячном разрезе для Украины. Пользуясь этими вещами, можно сказать, что август по тем тенденциями изменения климата, он второй после июля по повышению температуры воздуха. То есть средняя температура августа за последние лет 30 в Украине выросла почти на 2 градуса. Это говорит о том, что в 99% температура воздуха августа месяца все равно будет выше любой климатической нормы - и значительно выше. Следует ожидать, что август будет жаркий. Что касается дождей, то тут вопрос сложнее. Это должен быть жаркий месяц с большим количеством дней с высокой температурой воздуха 30 и выше градусов, и не исключено, что будут побиты температурные рекорды. Но, однозначно, что так не будет целый месяц. Будут периоды определенных погодных изменений, снижения температуры, но они будут очень кратковременны.

- То есть это может возрасти уровень пожароопасности?

На сегодня мы имеем очень высокую пожароопасность в южной половине Украины, на востоке Украины. Но в течение этой оставшейся части июля и в августе это территория с очень высоким показателем пожароопасности, она будет увеличиваться. Понятно, что показатель пожароопасности в августе в большинстве дней будет высоким.

- Какова сейчас ситуация с загрязнением воздуха в Киеве? В каких регионах Украины наблюдается наиболее загрязненный воздух?

В Киеве нет проблем с загрязнением воздуха. Мы имеем незначительное превышение предельно допустимых концентраций, которые связаны с двуокисью углерода и двуокисью азота, и частично формальдегида, но это совершенно не критично, потому что, если брать длительные жаркие периоды, когда в Киеве долго не бывает осадков, то эта ситуация может быть хуже в 10 раз.

Но надо быть готовым к тому, что будут такие периоды, когда качество воздуха в Киеве будет существенно хуже. Спрогнозировать эти периоды невозможно. Традиционно наиболее загрязненными являются промышленные города: Мариуполь, Кривой Рог, Днепр. Но уровень загрязненности там также меняется - и меняется каждый день. Повторяемость дней с высоким загрязненным воздуха в крупных промышленных городах, она растет, так как температура воздуха повышается, синоптические процессы не позволяют быстро рассеивать эти все загрязнения, к этому тоже нужно быть готовым.

- А где в Украине самый чистый воздух?

Больше всего чисто там, где нет промышленных объектов. Если говорить по областям, то это может быть Сумская область, Черниговская, Житомирская, Ровенская, Волынь, Закарпатье и некоторые другие регионы. У нас достаточно много регионов, в которых достаточно чистый воздух.

- В последнее время в Украине фиксируются температурные рекорды: довольно жаркое лето, теплая зима. Какие могут быть последствия из-за этого в ближайшее время? На что это влияет? С чем это связано?

Начиная с конца 80-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня происходит довольно стремительный рост общего температурного режима в Украине, и этот рост приводит к увеличению количества температурных рекордов. 90% температурных рекордов зафиксировано именно в этот период, особенно в 90-х годах и в начале 2000-х. Сейчас их немного меньше, но это не о чем не говорит, так как общая тенденция к росту температуры воздуха, она продолжается. Я считаю, что с каждым годом этих рекордов будет все больше и больше. Эти рекорды могут быть не только для летнего периода, но и для зимнего, что интересно. Потому что на фоне глобального потепления происходят очень резкие изменения погодных условий, особенно в холодный зимний период. Пусть эти периоды будут кратковременны, эти похолодания могут быть очень жесткими и даже достигать температурных рекордов.

Повышение температуры имеет как положительные, так и негативные последствия, большая часть, конечно, негативная. Они касаются ухудшения условий выращивания сельскохозяйственных культур в Украине, особенно тех, которые растут летом. Те, которые озимые культуры, то у них ситуация несколько лучше, чем была раньше. Они успевают пройти весь период развития и формирования продуктивности еще до наступления засушливых условий, а что касается яровых культур, то понятно, что есть проблемы. И эти проблемы наиболее будут выражены в южных, центральных и восточных областях Украины, но климат выровняется, и даже на севере и западе Украины засушливость климата, она также растет. Наиболее негативное влияние может быть на сельское хозяйство.

Что касается положительных вещей, то понятно, что зима 2019-2020 годов, ее практически не было, а раз не было, это означает, что у нас была страшная экономия энергетических ресурсов. То есть, для энергетики, для бюджета Украины это важно, и потому это положительный эффект. Что касается влияния на другие отрасли, то оно несколько размыто. Так, обеспечение водой Украины у нас и так не очень, но количество воды, которая поступает в наши реки, озера и водохранилища, то она имеет тенденцию к некоторому уменьшению. Следует готовиться к более сухим периодам, с меньшим количеством дождей и с меньшим количеством воды. То есть обеспечение водой населения и промышленности оно, видимо, будет постепенно ухудшаться.

- Какова ситуация с температурными изменениями в других странах? Насколько ситуация отличается от Украины?

Глобальные оценки говорят о том, что за последние 100 лет средняя годовая температура воздуха возросла на 1 градус. Что касается Украины, то этот рост составляет где-то 1,4 градуса, а по определенным сезонам летом она достигает почти 2 градусов, а зимой даже превышает 2 градуса. Тенденция к росту температуры в Украине даже больше, чем общемировая. Что касается европейских стран, то наибольшее повышение температуры воздуха наблюдается в северных странах - Скандинавские страны, - несколько меньше - в средней полосе и совсем мало меняется температура воздуха в странах Средиземноморья. Но наибольшие изменения происходят именно в северных регионах и средней полосе Европы, и для большей части Украины это также характерно.

- Зимой и весной осадков почти не было, а летом наоборот - были сообщения о выпадении месячной нормы осадков за день. Что происходит с количеством осадков в последнее время?

За период этих климатических наиболее активных изменений общее количество осадков, оно существенно не изменилось, оно даже несколько увеличилось - среднегодовое количество осадков. Но мы должны говорить не просто об осадках, а об эффективности этих осадков для того, чтобы обеспечить вегетацию растений, наполнение рек и так далее. Здесь есть проблемы, потому что с повышением температуры воздуха, особенно с большим количеством жарких дней, увеличивается испаряемость, и эффективность этих осадков уменьшается. Надо говорить о том, что в тех периодах, когда эти осадки нужны, их будет не хватать, а в зимний период не происходит накопление через снежный покров, который становится совсем нестойким. И, таким образом, с осадками в Украине также будут проблемы.

- С чем связаны рекордные паводки в Западной Украине? Может ли это стать тенденцией? Какие могут быть последствия?

Я бы не называл нынешние паводки рекордными. Наиболее разрушительные исторические паводки были на Закарпатье в 1998 и 2001 годах, на Прикарпатье в 2008 и 2010 годах. Нынешние процессы, которые проходили в этом году, они не достигли тех критериев. То есть ситуация могла быть намного хуже, но в определенных регионах были большие проблемы и остаются до сих пор. За счет большого количества осадков в тех низко расположенных местах, куда стекает большое количество воды, то, конечно, они создают местный склоновый сток - это не речные паводки, - который приводит к накоплению воды в низко расположенных местах, затоплению домов, сельхозугодий. С реками это даже менее связано, но также от повышения уровня воды в реках в этом году были достаточно сложные проблемы.

Тенденцией это стать не может с одной стороны, а с другой стороны, мы должны понимать, что в результате изменения климата одним из последствий изменения климата является увеличение частоты стихийных бедствий. И если они будут увеличиваться каждое десятилетие хотя бы на 10%, то это будет говорить о том, что это будет повторяться. Одноразовые случаи выпадения очень сильных дождей, они есть, были и будут еще больше и чаще.

- Есть предпосылки для возникновения новых лесных пожаров? Почему в этом году наблюдается большое количество масштабных лесных пожаров? Что является их причиной?

Причиной пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области является отсутствие снежного покрова на протяжении очень длительного периода времени зимой - почти на 50% меньше осадков выпало в зимний период в тех регионах. В результате даже при низких температурах происходило иссушение подстилающей поверхности и того покрова, который в лесах под деревьями. Поэтому уже в конце зимы образовались условия для высокой пожарной опасности, и она проявилась такими масштабными пожарами.

Важно, что этот период был очень сухим, поэтому помешать этой беде было очень сложно, потому что пожары не обязательно возникают из-за того, что кто-то зажег костер и тому подобное. Пожар может возникнуть из обычной бутылки, выброшенной на солнечном месте в лесу. Это может быть от грозы, это может быть от разных причин. Избежать этого было практически невозможно, хотя мероприятия, проводимые лесниками и ГСЧС Украины, мы всех настраивали на то, что такая ситуация будет. Было даже заседание Государственной комиссии Украины по чрезвычайным ситуациям, на котором мы акцентировали на том, что в этом году в Украине будет просто аномальный сезон с точки зрения пожарной опасности.

По состоянию на сегодня ситуация улучшилась, и сегодня только в южных областях мы имеем высокую степень пожарной опасности. А дожди, которые прошли, они улучшили ситуацию на востоке, на севере, а на западе она еще не возникала, но успокаиваться нельзя. Потому что синоптическая ситуация меняется - меняется также и показатель пожарной опасности.

- В последнее время люди в социальных сетях публикуют видео со смерчами, особенно много из Херсонской области. Это аномалия или норма для этой местности?

Здесь есть два аспекта. Первый - информационный. Сегодня распространение информационных ресурсов происходит с фантастической скоростью, раньше этого не было и не могло быть. Поэтому количество таких явлений, которые фиксируют люди, распространяют в социальных сетях, распространяют другими средствами, конечно, оно выросло катастрофически. Это не значит, что этого не было раньше, просто об этом никто не знал, а если и знал, то увидел, но никуда передать не мог. Второй аспект заключается в том, что смерчи связаны с температурным режимом. На фоне высоких температур их количество растет, и мы делаем вывод тот, что количество смерчей за последние 10-15 лет действительно в Украине выросло, продолжает расти, потому что растет температура воздуха.

У нас не могут быть смерчи 5-й категории, как торнадо в США, у нас они максимум 3-й категории, а так, в основном, 1-2 категории, как правило, значительных убытков не наносят. Бояться масштабных проявлений смерчей в Украине не стоит, у нас не тот климат.

- Сколько денег заложено в бюджет в этом году на Укргидрометцентр? Когда в последний раз обновлялось оборудование? Когда планируется?

Наша служба состоит из областных организаций, метеорологических станций, гидрологических постов, авиационно-метеорологических, морских станций - очень много всего. На все про все на этой год выделяется около 600 млн гривен, состав работников у нас около 4500 человек, из этой суммы 85% - это заработная плата, другие деньги идут на поддержку деятельности. Говорить о серьезном развитии и модернизации пока не приходится, потому что тех средств, которые выделяются в размере около 10 млн в год, их явно недостаточно, но мы постепенно проводим замену оборудования, там, где можно и нужно, автоматизируем. Этого явно недостаточно, чтобы говорить о каком-то прорыве, о достижении европейского уровня или среднеевропейского.

Поэтому мы много времени тратим на продвижение различных проектов, их много уже было реализовано и с Европейским Союзом, и с НАТО, но этого явно недостаточно, все эти решения вопросов довольно локальные, поэтому мы считаем, что на сегодняшний день при поддержке правительства Украины нужно реализовать проект Европейского Союза или Всемирного банка по модернизации гидрометеорологической деятельности Украины. Стоимость этого проекта нами оценена, проекты предложения подготовлены, все нормально. Этот проект может составить до 100 млн долларов на 3 года, и тогда наша гидрометеорологическая служба поднимется до уровня польской метеорологической службы.

- Вы ранее сообщали, что не надо доверять телеграм-ботам, которые информируют о загрязнении воздуха. Планирует ли Укргидрометцентр запускать свои телеграм-боты с такой информацией?

Подготовка и запуск таких каналов, они нуждаются в средствах. Сегодня свободных средств, которые могли быть направлены на то, чтобы разработать соответствующие программные продукты, для того, чтобы разместить на сайте информацию о загрязнении воздуха, сегодня мы этого не можем сделать, но мы пользуемся другими способами. Сегодня мы каждый день информируем Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины о том, какие уровни загрязнения есть в Украине - у нас таких пунктов 129, - и мы по этим всем пунктам ежедневно предоставляем им информацию. С целью того, что Министерство разработает какой-то подходящий продукт для размещения и информирования населения.

То, что показывается на этих ботах, понятно, что люди не в состоянии воспринять все эти индексы, коэффициенты и тому подобное. Мы оперируем другими вещами, мы говорим о том, что есть уровень загрязнения, предельно допустимая концентрация, и во сколько раз эта предельно допустимая концентрация в данный момент превышается где-то там. Эти данные боты дать не могут, они считают какие-то непонятные индексы. Поэтому я считаю, что это скорее дезинформация населения, чем информация. Для подготовки этих сайтов использованы дистанционные средства - спутниковые. Спутниковые средства определения загрязнения атмосферы, если есть облачность, то они дают это загрязнение на верхней границе облаков, если нет облачности, то дают ниже. Но, погрешность их больше, чем точность их измерений.

- Есть ли информация о том, насколько за годы оккупации Крыма и отсутствия поставок воды на полуостров там изменилась почва, микроклимат?

В Крыму у нас было около 30 метеорологических станций - все они осуществляли наблюдение за почвой, водой - и еще 60 гидрологических постов, которые были на реках, водохранилищах. На сегодня мы этой информации не получаем, мы ее не имеем, не можем анализировать. Но мы настояли, чтобы те метеорологические станции, которые передавали информацию на международный обмен, до оккупации, чтобы эта информация была сохранена, и через всемирную метеорологическую организацию, через Российскую метеорологическую службу удалось добиться того, что та информация, часть информации с метеостанций Крыма, идет международный обмен, а уже оттуда получаем те данные. Их немного - всего 5 станции - вместо того обилия, которое было. Но для каких-то определенных приближенных оценок этого достаточно.

Ситуация с осадками в Крыму очень сложная, так как наблюдается дефицит осадков - почти 40% по отношению к норме, а норма очень маленькая, и она не обеспечивает. Украинской воды в Крыму нет, водохранилища сильно обезводились, они почти пустые. Я бы хотел сказать, что той воды, которая есть в Крыму, в большинстве районов Крыма вполне достаточно для обеспечения потребностей населения. Наиболее сложные регионы - это предгорные, начиная от Керчи и в Ялту, но предгорные районы, там действительно сейчас практически пустыня. Если раньше там выращивалось очень много различных культур, то сейчас ничего не выращивается.

- Есть ли влияние и зависимость микроклимата в отдельных районах Крыма от поставок воды из материковой Украины?

Конечно, это зависимость просто огромная, ну, не зря различные политики, представляющие различные политические силы, сейчас все более чаще говорят о возобновлении подачи воды в Крым. Это говорит о том, что микроклимат, который создался в Крыму, а со временем можно будет говорить и о климате как длительный период этого микроклимата, то конечно влияние чрезвычайно существенное, но здесь синоптики ничем помочь не могут.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы