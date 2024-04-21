"Принятая в США помощь Украине положительно скажется на курсе и инфляции", - экономист

Предоставление средств со стороны партнеров поможет снизить уровень инфляции в Украине. Об этом рассказал во время телемарафона Единые новости экономист Олег Устенко, передает УНН.

Детали

По его словам, бюджет Украины получит дополнительно около 8 млрд долларов.

Нервозность снята, и мы также будем видеть курс [валюты] в тех пределах, которые мы прогнозируемо должны были видеть в этом году экономист Олег Устенко

Он также сказал, что благодаря этой помощи будут пополняться золотовалютные резервы Украины. Кроме того, это положительно повлияет на курс гривны.

"Есть колоссальная нервозность относительно бюджета" - советник президента Устенко