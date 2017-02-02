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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничника в Закарпатье задержали за взяточничество

Киев • УНН

 • 8579 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Инспектора отдела "Солотвино" Мукачевского пограничного отряда разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона и внутренней безопасностью Госпогранслужбы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Пограничника в Закарпатье задержали за взяточничество

Военнослужащий требовал полторы тысячи долларов с местного жителя за упрощение процедуры во время пропуска автотранспорта с продуктами питания через границу.

Правоохранители задержали злоумышленника на его рабочем месте при получении неправомерной выгоды.

Во время обыска помещений отдела оперативники СБУ изъяли дневную "черную" кассу (900 евро, 200 долларов, 16 000 гривен и 2100 леев), скрытую за радиаторами служебных помещений и туалет.

Взяточник задержан согласно ст.208 УПК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к коррупционной деятельности.

Как сообщал УНН, чиновницу горсовета Житомирской области судить за 200 тыс. грн взятки.

Украинские Национальные Новости

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