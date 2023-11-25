Приграничные области с рф и белоруссией: Зеленский назвал регионы, в которых "сложно" с ПВО
Киев • УНН
Президент Зеленский отметил сложную ситуацию с противовоздушной обороной в приграничных с россией и беларусью регионах Украины, а также в прифронтовых областях, таких как Запорожье, Херсон и Днепр, после того, как 74 из 75 беспилотников был сбит, преимущественно в Киеве.
Во время пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine Президент Владимир Зеленский рассказал, что самая сложная ситуация с противовоздушной обороной наблюдается в областях Украины на границе с РФ и Беларусью, а также в прифронтовых и оккупированных регионах, передает УНН.
Сегодня применено 75 дронов. Большинство сбито было в Киеве. Понятно, что в Киеве есть дефицит с ПВО. Но есть города, где с ПВО есть реальные проблемы. Очень сложно городам, где используется разное оружие, которое долетает. То есть мы говорим не только о ракетах, о дронах, баллистике. Говорим о С-300, артиллерии и так далее. То есть приграничные области с Россией, с Беларусью или области, которые частично временно оккупированы - Запорожье, Херсон, Днепр. Донецкое направление - очень сложно,
Детали
Президент добавил, что "сложно" с ПВО в Сумской, Черкасской, Черниговской областях.
Зеленский подчеркнул, что Украина передала государствам-партнерам информацию о потребностях в ПВО.
Напомним
Воздушные силы Вооруженных сил Украины уточнили, что этой ночью силы ПВО уничтожили 74 из 75 запущенных врагом БПЛА типа "Shahed".
Приграничные области с рф и белоруссией: Зеленский назвал регионы, в которых "сложно" с ПВО
Президент Зеленский отметил сложную ситуацию с противовоздушной обороной в приграничных с россией и беларусью регионах Украины, а также в прифронтовых областях, таких как Запорожье, Херсон и Днепр, после того, как 74 из 75 беспилотников был сбит, преимущественно в Киеве.
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