При пересечении границы можно будет предъявлять электронный вариант военно-учетного документа со сгенерированным QR-кодом - ГПСУ

Штрих-код, который вклеивается в бумажный военно-учетный документ, не является важным для пограничников при пересечении людьми границы. Пограничники будут проверять электронный военно-учетный документ со сгенерированным QR-кодом, или бумажный. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Если говорить о пересечении границы, по оформлению людей на границе, то штрих-код в военно-учетных документах для пограничника, для инспектора не является важным. Мы не можем его проверить, или считать. Для Государственной пограничной службы, для наших инспекторов для пересечения границы важно иметь военно-учетный документ - это электронный вариант, напомню это Резерв + со сгенерированным QR-кодом, или это бумажный документ. Если говорить о лицах, имеющих право на пересечение границы из-за наличия отсрочки, то обязательно, чтобы эта запись была или в электронном документе, или в бумажном - сказал Демченко.

Напомним,

В среднем за сутки пограничники отказывают в пересечении границы около 150-200 лицам, а также от 10 до 20 мужчин получают отказ в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа ежедневно.