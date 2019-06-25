Президент забрал у Руслана Стефанчука одну из должностей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский указом № 451/2019 лишил Руслана Стефанчука одной из занимаемых должностей, пишет УНН со ссылкой на сайт Администрации Президента.
В тексте указа № 451/2019 указано: “Уволить Стефанчук Руслана Алексеевича с должности Советника Президента Украины — Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины”.
Другим указом, № 452/2019, Глава государства определил: “Назначить Стефанчук Руслана Алексеевича Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины”.
Напоминаем, Зеленский назначил руководство Офиса президента Украины.