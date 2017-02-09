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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Евросовета поддержал продление санкций против России

Киев • УНН

 • 11293 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск во время встречи с Премьер-министром Украины поддержал необходимость продолжения санкций против Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Президент Евросовета поддержал продление санкций против России

"В ходе переговоров Премьер-министр получил поддержку Президента Европейского Совета о необходимости продолжения санкционной политики в отношении Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Во время встречи, по информации пресс-службы, В.Гройсман привлек внимание собеседников к тому, что активизация боевых действий на Востоке Украины, а также последние события в Авдеевке ставят под угрозу целостный процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

"В этой связи Дональд Туск выразил полную поддержку Украине в процессе мирного урегулирования. Он также высоко оценил "эффективные действия правительства по обеспечению жизнедеятельности и восстановления нормальной жизни города", - сообщили в правительстве.

Премьер-министр Украины также отметил, что "санкции являются наказанием, а снятие санкций - вознаграждение за отказ от агрессии и готовность придерживаться общепринятых норм международного права, суверенитета, территориальной целостности независимых государств и демократических ценностей".

Напомним, исполняющий обязанности главы миссии США при ОБСЕ Кейт Бернс призвала Россию прекратить агрессию в Украине, а также подчеркнула, что санкции останутся .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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